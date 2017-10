Geldinstitute > Strategie

17.10.2017 von Oliver Beyer, Finanz Informatik



Digitale Arbeitsplätze in Sparkassen

Damit einher geht auch eine grundsätzliche Verhaltensänderung der Kunden. Sie wollen nicht nur ihre Bankgeschäfte überall und jederzeit erledigen, sondern erwarten ebenso Unterstützung, wenn sie Fragen zum Online-Angebot ihrer Sparkasse haben. Mitarbeiter in der Kundenbetreuung müssen diese Anliegen kompetent bedienen können. Daher steht das Thema „mobiler Arbeitsplatz“ aktuell bei zahlreichen Sparkassen weit oben auf der Agenda. Denn mit innovativen technischen Angeboten, die auch auf Smartphones und Tablets nutzbar sind, wollen sie nicht nur die bankfachlichen Beratungskompetenzen der Mitarbeiter unterstützen, sondern gleichzeitig deren digitale Fähigkeiten fördern. Darüber hinaus sorgen zeitgemäße Arbeitsplatzkonzepte für eine verbesserte Zusammenarbeit innerhalb eines Instituts.

Die technische Grundlage, um Tablets und Smartphones im beruflichen Umfeld gewinnbringend einzusetzen, bilden Enterprise-Mobility-Management-Systeme (EMM). Mit solchen Systemen lassen sich Aktivitäten auf den mobilen Endgeräten steuern. Dazu zählt neben der Verwaltung der Endgeräte auch die Organisation der gleichzeitigen Nutzung für private und berufliche Zwecke über Richtlinien. Für den Einsatz mobiler Devices in der Sparkassen-Finanzgruppe hat die Finanz Informatik (FI) als deren IT-Dienstleister schon frühzeitig Lösungen entwickelt. Bereits 2012 hat der IT-Dienstleister eine Lösung realisiert, die den Zugriff über mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets auf Daten und Back-Office-Systeme in den Rechenzentren der FI ermöglicht. Dieses System bietet einen umfassenden Mehrwert, die Arbeit in der Sparkassen-Finanzgruppe von der Kundenberatung bis ins Management nachhaltig zu verändern. So können etwa Berater Tablets im Kundengespräch einsetzen. Dieses Mobile-Device-Management-System hat die FI angesichts der stetig steigenden Bedeutung mobiler Arbeitsgeräte zu einer EMM-Lösung weiterentwickelt. Mit „my mobile office“, kurz mymo, lassen sich mobile Devices einfach administrieren, sowie die Content- und Softwareverteilung steuern. mymo ist darauf ausgerichtet, neue Arbeitsweisen mit mobilen Endgeräten im Arbeitsalltag bei allen Mitarbeitern zu verankern. Der Einstieg gelingt über die mymo-„Rahmen-“App“, das zentrale Navigationscenter. Diese lässt sich individuell auf die spezifischen Anforderungen einer Sparkasse ausrichten. Damit ist gewährleistet, dass jeder Mitarbeiter die Apps nutzt, die ihn in seiner täglichen Arbeit unterstützen können. Eine „Sign-in/Sign-out“-Funktion steht für Pool-Geräte zur Verfügung. So kann ein Mitarbeiter seine persönlichen Daten und Einstellungen nach einem Beratungsgespräch mittels „Sign-out“ vollständig löschen. Über die „Sign-in“-Funktion greift der nächste Mitarbeiter dann auf seine persönlichen Einstellungen und Apps zu – unabhängig vom Gerät.

Nach Abschluss der Pilotphase wird das System seit diesem Frühjahr auf rund 20.000 Geräten in der Sparkassen-Finanzgruppe ausgerollt. Folgende Funktionen stehen in mymo zur Verfügung:

Mail, Kalender und Kontakte

Damit Mitarbeiter E-Mails, Adressbuch und Termine auch auf mobilen Geräten nutzen können, sind zentrale Vorgaben einzuhalten, die die Besonderheiten der Geräte und Betriebssysteme berücksichtigen. Denn viele Applikationen auf Smartphones und Tablets greifen auf persönliche Daten wie Kontakte oder Kalenderfunktionen zu. Um dies zu verhindern, werden die Personal-Information-Management-Daten (PIM-Daten) durch eine Container-Lösung abgesichert.

Intranet und Internet

Mitarbeiter nutzen Intranet und Internet heute selbstverständlich als Informationskanal. Sie dienen als Quelle für aktuelle Finanz- und Börsen-Nachrichten genauso wie für interne Organisationsschreiben oder umfangreiche Produktinformationen. In mymo ist ein Browser integriert, der einen sicheren Zugriff auf das Intranet des Institutes ermöglicht. Darüber hinaus können Mitarbeiter von hier aus auch externen Seiten von Verbundpartnern besuchen. So können sie etwa im Kundengespräch direkt Informationen recherchieren und mit dem Kunden besprechen.

Cloudspeicher

Dokumente bilden die Grundlage für viele Beratungsgespräche. Um zukünftig diese auch unmittelbar auf einem Tablet präsentieren zu können, hat die FI eine Cloudlösung für mymo realisiert. Hier können Mitarbeiter nicht nur Anhänge aus E-Mails speichern, sondern auch im Beratungsgespräch mit dem Kunden besprechen. Ein Ausdruck ist damit nicht mehr erforderlich. Gleichzeitig ist die Sicherheit der Daten im Cloudspeicher gewährleistet: Diese werden ausschließlich in den deutschen Rechenzentren der FI gespeichert.

(Video-)Chat

Messengerdienste wie Whatsapp oder Videotelefonate via Skype gehören heute zum Kommunikationsmix. Daher bietet auch mymo zwei Chat-Systeme. So lassen sich mit einer Video-Chat-Lösung Konferenzen direkt zwischen zwei mymo-Nutzern innerhalb eines Institutes durchführen. Über spezielle Videokonferenzräume lassen sich sowohl mehrere, als auch externe Teilnehmer zuschalten. Der Text-Chat erfolgt über ein eigenständiges System. Dieses ist intern in Instituten und zwischen einzelnen Häusern der Sparkassen-Finanzgruppe in der internen Kommunikation nutzbar. Da die Kommunikation wieder ausschließlich über die Rechenzentren der FI erfolgt, sind auch vertrauliche Inhalte sicher aufgehoben.

Multimedia

Berater greifen in Gesprächen immer mehr auf multimediale Inhalte zurück, um etwa kurze Erklärvideos zu Bauprojekten zu präsentieren. Um multimediale Inhalte auf Tablets zeigen zu können, gehört eine Intranet Content Management (ICM)-App zu mymo. Mitarbeiter können dabei Videos auch in der App zwischenspeichern, so dass sie diese auch ohne Netzzugang abspielen können.

Digitale Kompetenz für Sparkassen

Die EMM-Plattform zeichnet sich durch eine einfache Bedienbarkeit aus, so dass auch die Mitarbeiter, die wenig Erfahrung im Umgang mit mobilen Endgeräten haben, schnell den Umgang mit mobilen Devices erlernen. Mit der regelmäßigen Nutzung steigt auch ihre digitale Kompetenz und sie können Fragen von Kunden adäquat beantworten. Dank mymo positionieren sich Sparkassen im Wettbewerb als modernes Institut. Dabei erfüllen sie nicht nur die Bedürfnisse der Mitarbeiter nach zeitgemäßen mobilen Services, sondern auch den Wunsch der Kunden nach innovativen Beratungsangeboten. Neben diesen Funktionen wird mit der OSPlus_neo-App auch die notwendige Bankfachlichkeit zur Verfügung gestellt, um mit den Kunden auf gleicher technologischer Augenhöhe Beratungsprozesse durchzuführen und Geschäftsvorfälle abzuschließen.