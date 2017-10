Geldinstitute > Bank-IT

24.10.2017 von Dirk Zayko, Direktor Business Intelligence bei CENIT



Die stetig wachsende Datenvielfalt und -menge zu beherrschen und hieraus ­relevante Informationen zu gewinnen, stellt Geldinstitute im Zuge von Globalisierung und Digitalisierung jedoch vor immer größere Herausforderungen. Gefragt ist heute zudem weit mehr, als der klassische „Blick in den Rückspiegel“, den ein Reporting liefert. ­Vielmehr gewinnen Konzepte, Methoden und ­Algorithmen an Bedeutung, die auf Basis aktueller Daten einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen ermöglichen. Hierbei kommen verstärkt sta­tistische ­Methoden und quantitative Modelle zum Einsatz, die datengetriebene Entscheidungen herbeiführen können. Der Einsatz prädiktiver Werkzeuge, die auf derartigen statistischen Methoden und Modellen basieren, kann Unternehmen erhebliche Wettbewerbsvorteile bescheren.

Speziell in der Finanzbranche kann Predictive Analytics einen hohen Nutzen stiften, indem es hilft, nicht genutzte Kundenpotentiale zu erkennen. Hierbei fließen eine ganze Reihe von Daten, wie etwa das Alter, Familienstand, Ausbildung und Beruf, Einkommen, Hobbies, Aktivitäten und weitere Faktoren in die Betrachtungen mit ein. Diese können darüber hinaus zusätzlich durch externe Informationen, wie beispielsweise Marktforschungsdaten oder sozio­graphische Informationen angereichert werden. Mit hochentwickelten statistischen Werkzeugen, wie z. B. IBM SPSS Modeler, wird es dabei einerseits möglich, bessere Selektionen von Kunden für Vertriebs- und Marketing-Maß­nahmen zu treffen, andererseits die Kontaktfrequenz bzw. Kundenbindung deutlich zu erhöhen. Denn dadurch muss die Ansprache nicht wie bislang üblich „in Schrotflintenmanier“ vorgenommen werden, sondern kann gezielt und abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse potentieller Kunden erfolgen. Beispielsweise können Voraus­sagen über die Lebenssituation von Kunden gemacht werden, um passende Cross- und Upselling-Angebote zu erstellen. Auf der anderen Seite können durch den Einsatz von Predictive Analytics Risiken minimiert bzw. Konditionen auf das individuelle Risiko eines Kunden abgestimmt werden, zum Beispiel bei der Kreditvergabe. Auf diese Weise wird somit gleichzeitig das Risiko­management optimiert.

Seit Beginn des Jahres 2016 ist die Basel III-Mindestliquiditätsquote für Kredit­institute verbindlich. Diese stellt Banken vor eine neue Herausforderung: Der ­Liquiditätsbedarf für 30 Tage muss zur ­Sicherstellung der Systemstabilität nachgewiesen werden, obwohl hohe Liquiditätsreserven für die Institute unrentabel sind. Predictive Analytics-Methoden können auch hier helfen, die Liquiditätsplanung deutlich zu verbessern, da ­Zu- und Abflüsse der Kundeneinlagen individuell und situativ prognostiziert werden können. Basis hierfür sind wiederum ­Daten hinsichtlich Entwicklungen und Verhaltensweisen in der Vergangenheit, die entsprechende Rückschlüsse für die Zukunft erlauben. So kann es beispielsweise sein, dass regional der Bargeld­bedarf steigt, da eine Veranstaltung oder Feiertage bevorstehen, die nicht flächendeckend von Relevanz sind. Auf diese Weise können Kosten reduziert und der Gewinn folglich gesteigert werden.

Datenqualität entscheidender Erfolgsfaktor

Predictive Analytics Systeme beruhen auf der Auswertung von Massendaten auf Muster und Korrelationen, um so Voraussagen in Echtzeit zu ermöglichen und beispielsweise Persönlichkeitsprofile zu erstellen. Hierbei lässt sich von der Masse und Vielfalt auf konkrete Einzelfälle schließen. Eine Voraussetzung ist die Verfügbarkeit der notwendigen und relevanten Informationen sowie das Wissen um Zusammenhänge und Wechselwirkungen. Diese Daten finden sich in Unternehmen – aber nicht immer in der gewünschten Form, Granularität, Konsistenz und Qualität. Je vollständiger also die vorhandene ­Datenbasis in einem Datawarehouse ist, umso schneller und ­effektiver lassen sich Predictive ­Maintenance Methoden integrieren.