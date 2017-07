Versicherungsbetriebe > Strategie

24.07.2017 von Ingo G. Ignatzi, Senior Managing Consultant, ­FINCON Unternehmensberatung GmbH



Organisatorische Anforderungen der neuen MaGo. Am 22.05.2017 war der Stichtag für die Versicherungsunternehmen, ihre individuellen Berichte zur Solvabilität und Finanz­lage (SFCR) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) einzureichen.

Mit diesem Berichtstermin müssen sich die Assekuranzen erstmals in die Karten schauen lassen und eine Selbstein­schätzung bezüglich der Umsetzung der ­Solvency II-Kriterien abgeben. Diese Kriterien wurden im Rahmen der VAG-Novelle (2016) und der Aufstellung der MaGo (2017) weiter geschärft, so dass den Versicherern nicht nur bezüglich ­ihrer Eigenmittelausstattung, ihres Risikocontrollings und ihrer Berichtspflichten (3 Säulen Solvency II), sondern auch in der Umsetzung organisatorischer ­Vorgaben klare Leitplanken gesetzt wurden. Die BaFin macht somit auch bei den Versicherungsunternehmen ernst, wie sie bereits bei den Banken als Reaktion auf die Finanzkrise 2008 mit den ­MaRisk die Daumenschrauben deutlich angezogen hat.