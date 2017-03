Geldinstitute > Strategie

Die schnellsten Finanzämter Deutschlands

Und das, wo der durchschnittliche Arbeitnehmer in Deutschland 53 Tage wartet. Die Steuer-Plattform Lohnsteuer-kompakt.de hat für den Vergleich die Daten von 100.000 Steuererklärungen bundesweit ausgewertet. Fünf der zehn schnellsten Finanzämter sitzen in Nordrhein-Westfalen, wie die Grafik von Statista zeigt. Für das schnellste Bundesland hat das aber nicht gereicht. Diese Auszeichnung sichern sich mit durchschnittlich 45 Tagen Bearbeitungszeit die Ämter in Hamburg. Das langsamste Finanzamt hat mit 86,6 Tagen eine Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, die lieber anonym bleiben will - bei Platz 470 wohl verständlich.