Geldinstitute > Strategie

Die Europäer und ihre Geldautomaten

Nun kann sich jeder, vor allem zur Freude bargeldbegeisterter Länder wie Deutschland, zu jeder Tages- und Nachtzeit frische Scheine ziehen.

Bei der Anzahl der Geldautomaten liegen die Österreicher vorn, wie Zahlen der EZB zeigen. Auf eine Million Einwohner kommen ganze 1.600 Geldautomaten – fast doppelt so viele wie der EU-Durchschnitt. Generell liegt die Anzahl im Euroraum etwas höher als im Durchschnitt aller EU-Länder. Die wenigsten Automaten gibt es in Schweden. Hier teilen sich eine Million Einwohner lediglich 335 Automaten. In Finnland ist die Anzahl der Geldautomaten in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen und lag 2015 bei nur noch 372, wie die Grafik von Statista zeigt.