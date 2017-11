Versicherungsbetriebe > Szene

Zukunftstrends ist eines der großen Themen, mit denen sich die Assekuranz immer wieder beschäftigt und beschäftigen muss. Um wettbewerbsfähig zu sein und zu bleiben, gilt es, sich schon frühzeitig mit aktuellen Entwicklungen im Versicherungsökosystem auseinanderzusetzen. Ein Blick auf die Erkenntnisse bekannter Forscher kann da natürlich helfen.





Man sagt, Trends lassen sich nicht voraussagen, denn sie bezeichnen lediglich gesellschaftliche Veränderungen, die schon vorhanden sind. Wie können Unternehmen sich trotzdem frühzeitig auf solche Veränderungen vorbereiten?

Es stimmt, dass man die Zukunft nur verstehen kann, wenn man die Gegenwart und Vergangenheit erfasst hat. Allerdings leiden viele, vor allem große Unternehmen an ihren eigenen starren Strukturen. Somit wissen viele dieser Firmen bereits, wie sich ihr Markt und die Gesellschaft verändert, kommen aber aufgrund ihrer fehlenden Flexibilität und Agilität nicht in ihre eigentliche Kraft hinein. Sie bleiben unter ihren Möglichkeiten. Die Zukunft bringt eine Änderung der Firmenstruktur in intelligente Netzwerksysteme, in denen mehrere, kompetente Units miteinander interagieren und kooperieren.

Welche Megatrends prägen aktuell unsere Gesellschaft? Auf welche einschneidenden Veränderungen muss sich speziell die Versicherungsbranche einstellen?

Der neue Megatrend heißt Sicherheit – überraschenderweise, denn wir leben eigentlich in den sichersten Zeiten der Menschheitsgeschichte. Tod, Krieg, Kindersterblichkeit usw. sind so niedrig wie noch nie, dennoch haben die Menschen Angst vor Terror, Migration und Katastrophen. Für die Versicherungsbranche ist das natürlich eine Chance, denn sie verkauft im Kern Sicherheit. Allerdings wird auch sie einen Spagat zwischen subjektiver und reeller Sicherheit machen müssen – denn allein Ängste zu verkaufen, ob digital oder analog, ist keine Langzeitstrategie.

Wie können Unternehmen auf solche Trends am besten reagieren? Welche Eigenschaften muss eine Unternehmensstruktur haben, um mit Veränderungen umgehen zu können?

Starre Systeme wiegen sich in Sicherheit und drohen daran zu scheitern – der Einzelne im System wird zum Sicherheitsfaktor. Zukunftsfähige Systeme müssen nicht möglichst stabil sein, sondern „antifragil“ – eine Wortprägung des Systemanalytikers Nassim Taleb. Robuste Organisationen lernen nicht aus Schocks und halten einer Dauereinwirkung nicht stand. Antifragile Systeme „mögen“ Stress, sie heißen Erschütterungen, Krisen willkommen.

Ein großes Thema in der Versicherungsbranche sind künstliche Intelligenz und Bots. Inwieweit glauben Sie, wird der Markt durch diese Technologien verändert und welche zukünftigen Entwicklungen können wir hier noch erwarten?

Ich teile die AI- und KI-Ängste unserer Zeit nicht. Die Digitalisierung ermöglicht es uns Menschen, unsere „Soft Skills“ verstärkt einzusetzen. Somit werden die von der AI übernommenen Berufe nicht verschwinden, sondern sich wandeln. Im Gesundheitssektor werden z. B. ein Großteil der Radiologen digitalisiert werden – Algorithmen können die Standardauslesungen bereits sicherer machen als Menschen. Somit werden Ressourcen frei, die wir in individualisierte Pflege oder Forschung investieren können. Dieser Prozess gehört zur sozialen Evolution des Homo sapiens und ist keineswegs etwas schlechtes, sondern eine Chance, uns weiterzuentwickeln. Ob es dann eine Versicherung gegen Auslesungsbugs oder technische Fehler braucht, wird die Versicherungsbranche klären müssen – Potenzial ist auf jeden Fall da.