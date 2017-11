Versicherungsbetriebe > Strategie

15.11.2017 von Alexander Luhr, Head of Business Development, ottonova Holding AG



Die digitale Zukunft der privaten Krankenversicherung

Krankenversicherer, die nicht mit der Zeit gehen, werden immer mehr auf Unverständnis seitens ihrer Kunden stoßen. Etwa, wenn diese ein digitales Rechnungsmanagement oder eine digitale Gesundheitsakte voraussetzen. Konkret verlangt die Zukunft von der Versicherungswirtschaft Investitionsbereitschaft und Flexibilität, um die entsprechenden Online-Services bereitzustellen. Denn auf der anderen Seite der intuitiven Benutzeroberfläche wirken High-End-Technologien, die nicht mehr viel mit Aktenschränken zu tun haben.

Digitale Kanäle machen eine schnellere, direkte Kommunikation möglich. Daher wird es zukünftig viel mehr Touchpoints zwischen den Versicherten und ihrem Versicherer geben. Wer nicht erst einen Brief schreiben muss, um dann 10 Tage später eine Antwort zu erhalten, ist eher an einem Dialog interessiert. So wird aktives Gesundheitsmanagement und Kundenbindung möglich. Bald wird der physische Arzt-Patienten-Kontakt wie selbstverständlich durch Telemedizin ergänzt. ottonova bietet als Vorreiter schon jetzt seinen Versicherten eine telemedizinische Behandlung - den ‚Digitalen Arztbesuch‘ - an und macht damit gute Erfahrungen.

In Zukunft werden es Versicherungsvermittler mit selbstständigeren, informierten Kunden zu tun haben, die genau wissen, was sie wollen. Dafür sorgen transparente, einfach zugängliche Informationen im Internet. Diese Kunden werden am Ende aber auch zufriedener sein, was sich durch ein geringeres Haftungsrisiko für die Vermittler bemerkbar macht.

Versicherungsvermittler können sich auf die kommende vereinfachte Abwicklung freuen, die die Digitalisierung mit sich bringt.

Denn schon jetzt gibt es Kunden, die die Einfachheit der digitalen Welt auf die Versicherungsdienstleistung übertragen möchten. Sie freuen sich mehr über einen Link zu einem einfachen Online-Prozess statt über einen weiteren Papierstapel.

Die Digitalisierung im Beratungsprozess bringt für die Vermittler viele Vorteile und gibt ihnen außerdem wieder mehr Zeit für ihre Kernkompetenz: den Menschen gut zu beraten. Und dafür wird es auch in der digitalen Zukunft weiterhin Bedarf geben.