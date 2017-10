Geldinstitute > Best Practice

Vor der Markteinführung ab Mitte 2018 startete vor kurzem ein Pilotprojekt, an dem zehn Sparkassen teilnehmen. Im Rahmen des Piloten testen die Sparkassen die Funktionsfähigkeit, den Betrieb sowie die Benutzerfreundlichkeit der mobilen Ende-zu-Ende-Bezahllösung. Nach der bundesweiten Markteinführung werden neben Mastercard auch Girocard Mobile (die Girocard ist die in Deutschland am häufigsten verwendete Zahlungsverkehrskarte) und andere Zahlungssysteme unterstützt. G+D Mobile Security unterstützt das Projekt für mobiles Bezahlen durch die Bereitstellung der Tokenaggregation als Managed Service sowie der mobilen Brieftasche (Wallet).

In dem Pilotprojekt können Mitarbeiter der teilnehmenden Sparkassen mit virtuellen Mastercard-Kreditkarten mobil über ihr Smartphone bezahlen. Der Pilot startete am 11. September 2017 und soll zwei Monate laufen. G+D Mobile Security stellt die Verbindung zwischen den Sparkassen und dem Mastercard-Tokenisierungsservice MDES (Mastercard Digital Enablement Service) her und ermöglicht so die erforderliche Virtualisierung (Tokenisierung) der Kreditkarte, die dann auf das Gerät des Nutzers übertragen wird.