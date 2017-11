Der neue Service ermöglicht nicht nur, diese Ereignisse an Shareholder zu übertragen. Sie können zusätzlich auch sicher und zuverlässig in die eigenen Netzwerke gestreamt werden. Damit haben selbst komplette Belegschaften von Großkonzernen die Möglichkeit, Übertragungen parallel an ihren Arbeitsplätzen zu verfolgen. So kann die IR-Abteilung eines Unternehmens die Mitarbeiter zeitgleich mit den Anteilseignern über wichtige Entwicklungen informieren.