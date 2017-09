Business > Studien

Auch deutsche Tech-Unternehmen stellen aus Sicht der Banken noch keine Bedrohung für das eigene Geschäft dar. Nur 14 Prozent der Bankentscheider nehmen Telekommunikationsunternehmen als echte Konkurrenz wahr. Ein Grund ist die geringe Akzeptanz bei den Kunden. Der Anbieter Telefónica hat seinen Dienst Mpass 2016 wieder vom Markt genommen. Der Bankingdienst O2 Banking richtet sich an reine Smartphone-Kunden mit einem Sofort-Daten-Bonus für das Einkaufen im Netz. „Es bleibt abzuwarten, wie viele Kunden O2 und Partner Fidor an der Schnittstelle zwischen der Finanz- und Telekommunikationsindustrie gewinnen. In Deutschland sind derartige Partnerschaften bisher immer gescheitert“, so Matthias Frerichs.

Deutlich akuter ist der Druck auf die etablierten Banken durch branchenfremde Wettbewerber beim Bezahlen. Fast jedes zweite Institut (47 Prozent ) befürchtet beispielsweise, Marktanteile an alternative Zahlungsdienste einzubüßen. Wichtigster Wachstumstreiber ist der anhaltende Aufschwung im E-Commerce. Davon profitieren E-Wallet-Systeme. Paypal sichert sich einen Löwenanteil an den insgesamt bezahlten Gebühren. Eine beachtliche Entwicklung macht auch Klarna, ein Anbieter, der den Einkauf auf Rechnung erleichtert. Gemäß Unternehmensangaben nutzen hierzulande inzwischen 15 Millionen Kunden den Service, der zusätzlich Ratenzahlungen ermöglicht. Kryptowährungen wie Bitcoin müssen die flächendeckende Akzeptanz noch verdienen.

Eindeutig in direkter Konkurrenz, nämlich um die Hausbankverbindung zu den Kunden, stehen die sogenannten Neobanken, die bis dato vor allem in Großbritannien gegründet wurden. In Deutschland sind vor allem N26 und Fidor bekannt. 41 Prozent der Bankentscheider sehen in diesen Bank-Startups ernsthafte Konkurrenz, weil sie das Geschäftsmodell der Banken als Ganzes und nicht nur eine Nische besetzen. Einen ähnlichen Druck auf Beratungshoheit und Margen üben Vergleichsportale aus. Sie sind aus Sicht jedes vierten Institutsentscheiders eine ernsthafte Bedrohung. „Selbst wenn der eigentliche Abschluss offline getätigt wird, besteht für Banken die Gefahr, bei schlechten Noten in Rankings schon im Vorfeld aus der engeren Auswahl zu fallen und gar nicht erst als Berater aktiv werden zu können“, sagt Bankenexperte Matthias Frerichs von Sopra Steria Consulting.