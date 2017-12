Versicherungsbetriebe > Strategie

08.12.2017 von Wolfgang Schmidt, Geschäftsführer bei X-INTEGRATE



Der Kündigung vorbeugen mit Statistik und KI

Autor: Wolfgang Schmidt,

Die Faszination am kognitiven Verstehen menschlicher Sprache und an der Analyse unstrukturierter Informationen ist groß und das Thema Künstliche Intelligenz (KI) seitdem noch präsenter in der Öffentlichkeit. Watson wurde zum Synonym dafür, in welcher Geschwindigkeit und Qualität heute Computer menschliche Sprache verstehen, auswerten und binnen Sekundenbruchteilen richtige Antworten geben können. Erst Anfang 2017 ging der Fall der japanischen Fukoku Mutual Life Insurance durch die Presse, welche die Arbeit eines Drittels ihrer Beschäftigten in der Schadensbemessung durch IBM Watson erledigen lassen will.

Versicherungen können über Data Mining und andere statistische Methoden bereits heute zukünftige Schäden und deren ­potenzielle Kosten prognostizieren und auf diese Weise passende Tarife finden, um ihr Schadenrisiko zu minimieren. Mit Hilfe historischer Kündigungsdaten lassen sich Modelle erzeugen, die vorhersagen, bei welchen Kunden künftig erhöhtes Kündigungsrisiko bestehen könnte.

Angewandte Künstliche Intelligenz existiert schon länger. In der betrieblichen Praxis wertet man große Mengen an strukturierten Informationen seit vielen Jahren in Echtzeit mittels selbstlernender Algorithmen aus. Für solche Aufgaben kommen heute zumeist noch klassische Technologien wie Predictive-Modelle (SPSS) zum Einsatz. In jüngerer Zeit nun hat IBM unterschiedliche Techniken für die Analyse strukturierter und unstrukturierter Daten unter dem Markennamen Watson zusammengefasst. Ein Teilbereich sind automatische Übersetzungen oder Sentimentanalysen zum Erkennen von Stimmungen in Texten.

Klar abgegrenzte Definition von Watson schwierig

Daneben gibt es Services, die Predictive-Maintanance, -Quality und -Waranty sowie IoT-Konnektivität beinhalten, Analysen mit SPSS, B2B-Lösungen von Sterling Commerce u.v.a. Für die Zukunft ist diese Zusammenfassung sicher sinnvoll, aber aus heutiger Sicht macht sie eine klar abgegrenzte Definition, was Watson bedeutet, schwierig. IBM selbst setzt die Kombination von strukturierter und unstrukturierter Datenanalyse zum Beispiel im Healthcare-Bereich ein. In Referenzanwendungen unterstützt Watson Ärzte bei der Krebsvorsorge und -diagnose. Auch im Industrieumfeld wächst die ­Bedeutung selbstlernender Algorithmen. Projekte dieser Art laufen unter dem ­Eti-kett Watson, doch verbergen sich daher nicht selten klassische Predictive-Modelle, gepaart mit mathematischen Optimierungslösungen. Es ist davon auszugehen, dass IBM in der näheren Zukunft immer mehr SPSS-Funktionalitäten in einzelne Watson-Dienste integrieren wird. Heute können bereits in der Watson-Cloud prädiktive SPSS-Modelle gerechnet werden. Damit nähert man sich dem eigentlichen Gedanken von Watson. Denn als cloudbasiertes KI-System kann Watson zum einen viel größere Datenmengen in die Analyse einbeziehen