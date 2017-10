Business > Meinung

Den Kunden für sich gewinnen – aber wie?

Eine Sorge geht um bei Deutschlands Bankern: wie trete ich mit meinem ­Kunden am besten, am wirkungsmächtigsten in Kontakt? Dabei ist Augenmaß verlangt. Nur mit Lockangeboten Kunden zu ködern mag bei Markteintretern – gespickt mit Investorengeldern – funktionieren.

Von diesen hoffen die allermeisten ihren Kundenstamm profitabel zu verkaufen, denn nachhaltig sind die Angebote seltenst. Doch sie bringen Unruhe in den Markt und verändern die Regeln. Denn Innovationen, nicht Geschenke, sind notwendig. Kunden sind bereit für ­nutzbringende Services zu bezahlen, doch die müssen entwickelt werden – mit den Kunden. Den Kostenrechnern, die derzeit die Rationalisierungsbemühungen beschleunigen (müssen), sei ein Blick in die Vergangeheit empfohlen. Die Branche investierte jahrzehntelang in kostenmindernde Lösungen. Kurzfristig brachte die mehr oder minder aktiv betriebene Verbannung des Kundens aus der Filiale ­erfreuliche Effekte für die Bilanz.

Das enge Verhältnis von Kunden und Bankberater begann zu leiden. Alles was aus vielschichtigeren und tiefgreifenderen Gründen später zu einem eklatanten Vertrauenbruch führte, nahm damals seinen Anfang. Vertrauen aufzubauen ist die Königsdisziplin im immateriellen Dienstleistungsbereich. Das ­bekommen die Banken jetzt teuer zu spüren. Gerade jetzt gilt es der Entfremdung entgegen zu wirken, da wegen des bekannten Umfelds jede Investition in den Kunden genauestens abgewägt werden muss, das ist die späte Folge des Vergessens des Kundens.