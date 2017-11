Geldinstitute > Security

Gerade in immer technischer werdenden Zeiten ist es wichtig, eine Möglichkeit zu haben, vertrauliche Daten vor fremden Händen abzuschotten. Denn Festplatten mit Passwörtern, Zeichnungen oder wichtigen Protokollen bergen immer eine potenzielle Gefahr. Selbst wenn diese Dokumente nicht mehr genutzt werden oder überholt sind, dürfen sie häufig nicht in andere Hände gelangen. Für große Unternehmen beispielsweise ist die Nutzung eines Festplattenvernichters daher unverzichtbar. Wer große Mengen von Festplatten zu löschen hat oder die Festplattenvernichtung als Dienstleistung anbieten möchte, kommt nicht darum herum, einen Festplattenvernichter zu kaufen.

Das Bundesamt für Datensicherheit spricht sogar Empfehlungen aus, wie ­Daten sicher vernichtet werden können und bei Festplatten gilt die Devise „ausbauen und physisch zerstören“. HSM bietet mit dem mechanischen Fest­plattenvernichter HSM Powerline HDS 230 die Lösung. Digitale Datenträger werden mit Hilfe eines robusten Vollstahl-Schneidwerks in kleinste Partikel zerschreddert, so dass eine Wiederherstellung kaum möglich ist. Vernichtet werden können Festplatten und Magnetbänder bis zu 3,5 Zoll, CDs/DVDs, ­Disketten sowie USB-Sticks. Bei normalem und hohem Schutzbedarf ist eine Partikelgröße von 1000 mm² (einstufige Zerkleinerung) ausreichend, bei sehr hohem Schutzbedarf empfiehlt sich die Größe von 300 mm² (zweistufige Zerkleinerung), beide Varianten bietet HSM mit der garantierten Qualität „Made in Germany“ an. Einen weiteren positiven Nebeneffekt bringt der Festplattenschredder von HSM mit sich, die zerschredderten Festplatten können wieder dem Recyclingkreislauf zugeführt werden