10.07.2017 von Rob Leesberg, Managing Director SAP Technology & Integration, BlackLine



Eine Lücke im traditionellen Financial-Close-Prozess zwischen ERP- und CPM/EPM-Systemen macht die Arbeit noch aufwendiger. Die Methodik des „Continuous Accounting“ löst dieses Problem durch ­softwarebasierte, automatisierte Finanzabschluss-Prozesse. Der Finanzabschluss wird von einem punktuellen zu einem fortlaufenden Prozess und anstatt eines Peaks am Ende des Monats, Quartals oder Jahres werden Abschlüsse, Buchungen, Kontenabstimmungen, Analysen und Kontrollen kontinuierlich und auf Basis von Daten in Echtzeit getätigt. Transaktionen und Konten werden unmittelbar abgeglichen sowie Fehler bereits im Vorfeld erkannt und korrigiert. Das Konzept ist zukunftsweisend: Finanzabschluss am Puls des Geschäfts. Die Finanzbuchhaltung und die Gesamtorganisation profitiert durch effizientere Verteilung der Arbeitsauslastung in der Buchhaltung, verbesserte Datenqualität, Transparenz und verringerte Fehleranfälligkeit der Prozesse. Zudem warten Finanz-Entscheider nicht mehr bis zum Abschluss auf wichtige Informationen für Prognosen und Planungen, sondern können Business-Entscheidungen auf Basis akkurater und tagesaktueller Daten treffen.

Enterprise-Resource–Planning-Systeme (ERP) sind zwar integraler Bestandteil jeder größeren Organisation, die Funktionalitäten von ERP-Systemen reichen beim Finanzabschluss aber häufig nicht aus. Viele Unternehmen investieren hohen manuellen Aufwand in Routinetätigkeiten, um die Lücke zwischen ihren ERP- und CPM/EPM-Systemen mithilfe von Spreadsheets manuell zu überbrücken. Die Folge ist eine hohe Fehleranfälligkeit und mangelnde Transparenz. Darüber hinaus ist es extrem aufwendig, Unstimmigkeiten in physischen Unterlagen oder Excel-Tabellen ausfindig zu machen. Diese Lücke lässt sich durch moderne Software-Tools für Enhanced Finance Controls and Automation (EFCA) und Financial Corporate Performance Management (FCPM) schließen. Finanzabteilungen können durch konsequente Prozessautomation ihre Daten effizient erfassen, pflegen und analysieren. Der Abschluss erreicht damit ein Maß an dokumentierter Nachvollziehbarkeit und Transparenz, der mit manuellen Prozessen so niemals möglich wäre.