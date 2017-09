Geldinstitute > Best Practice

Dafür benötigen die Banken allerdings hochaktuelle Transaktions- und Liquiditätsdaten, die – wo immer möglich – in Echtzeit aus unterschiedlichsten Systemen extrahiert und bereitgestellt werden müssen. „Hier stoßen viele Banken mit ihrer bestehenden heterogenen Anwendungslandschaft an ihre Grenzen“, so Rath. Einen möglichen Lösungsansatz bietet der Aufbau einer zentralen Architekturplattform für das Liquiditätsmanagement, das in Echtzeit alle liquiditätsrelevanten Informationen in der benötigten Menge, Qualität und Detailtiefe bereitstellt. „Je genauer Banken ihre Zahlungsflüsse kennen, desto dosierter können sie bei sich abzeichnenden Risiken handeln und müssen im Ergebnis weniger Liquidität als Reserve einplanen“, erklärt Bankenexperte Dirk Rath.

Die Commerzbank ist mit einer derartigen Umstellung auf eine neue Softwarelandschaft schon weit fortgeschritten. Das Institut modernisiert sein Intraday-Liquiditätsmanagement mit der integrierten IT-Lösung „Steria Liquidity Suite" von Sopra Steria Consulting. Bis Mitte 2018 soll das gesamte Cash- und Liquiditätsmanagement schrittweise auf eine Echtzeitsteuerung umgestellt werden. „Das Zauberwort für uns lautet Integration", sagt Dr. Bernd Leinert, Projektmanager im Bereich Group Management Treasury der Commerzbank. „Unsere IT-Infrastruktur und die fachlichen Abläufe im Liquiditätsmanagement sind bereits heute deutlich weniger komplex, das spart Kosten. Künftig wollen wir in der Lage sein, die nötigen Reserven an Liquidität zu optimieren, und uns so Vorteile im Wettbewerb verschaffen", so Leinert.