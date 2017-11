Versicherungsbetriebe > Karriere

20.11.2017 von Uwe Reusche, Geschäftsführer des ifsm Institut für Sales & Management­beratung,



„Digitale Transformation“ – so lautet ein Buzz-Wort in der aktuellen Management-Diskussion. Damit verbunden ist die Erwartung, dass der Fortschritt im Bereich der modernen Kommunikations- und Informationstechnologie die Prozesse in den Unternehmen radikal verändert – auch im Bereich der betrieblichen Weiterbildung.

Fakt ist bereits heute: Die zwischenmenschliche Kommunikation erfolgt zunehmend im virtuellen Raum. Deshalb stellt sich auch für Coaches die Frage: ­Sollen wir die moderne Kommunikations- und Informationstechnik stärker für unsere Arbeit nutzen?

Credo: Coaching setzt persönliches Treffen voraus

Die meisten Coaches haben ihr Handwerk in Präsenztrainings und Coaching-Sitzungen erlernt, in denen ihnen der Coachee – also die gecoachte Person – gegenüber saß. Hieraus erwuchs ihre Überzeugung: Zum Coachen bedarf es eines persön­lichen Treffens. Und diese Sichtweise wurde im Verlauf der Jahre immer wieder als „richtig“ bestätigt. Trotzdem sollten Coaches diese Grundeinstellung über­denken, weil heute ihre Klienten und die Rahmenbedingungen zunehmend andere Settings (er-)fordern. Der Begriff Coaching fasst laut Wikipedia unterschied­liche Beratungs­methoden zusammen. ­Gemeinsam ist ihnen: Sie zielen darauf ab, die Lösungskompetenz des Coachees zu steigern und dessen individuelle ­Ressourcen zu aktivieren. ­Dabei führt der Coach den Coachee im Verlauf des Prozesses von einer problemorientierten zu einer handlungsorientierten Denkweise mit ­verschiedenen Handlungsoptionen.

Persönliche Begegnung erweitert Wahrnehmung

Diese Coaching-Definition setzt kein persönliches Treffen von Coach und Coachee voraus. Erfahrene Coaches wissen jedoch: Ein persönliches Sich-Begegnen und Miteinander-Sprechen ist sehr hilfreich beim Coachen, denn es ermöglicht, ein intensiveres Wahrnehmen und somit oft angemesseneres Reagieren auf die gecoachte Person als zum Beispiel ein Kontakt per Mail oder Telefon; zudem erleichtert es den Beziehungs- und Vertrauensaufbau.

Coaching-Sitzungen lösen bei Menschen oft intensive innere Prozesse aus: Es wird etwas „bewegt“. Diese innere Bewegung artikuliert sich außer durch verbale Äußerungen unter anderem in einer veränderten Stimmlage, Sprechgeschwindigkeit und Lautstärke. Und noch deutlicher zeigt sie sich oft in der Körpersprache – zum ­Beispiel einer veränderten Körperhaltung.

Solche Beobachtungen signalisieren dem Coach, welche Prozesse im Coachee ablaufen. Sie helfen ihm, den Coachee beim Finden der Lösung zu begleiten. Sie ­ermöglichen es ihm zudem, festzustellen, ob der Coachee sich noch in einem Problemzustand befindet oder schon in einer Lösungsphysiologie. Seine Wahrnehmungen und hieraus resultierenden Vermutungen kann der Coach dem Coachee spiegeln und so neue Impulse in das „System“ des Gegenübers geben. Dies spricht für eine persönliche Begegnung von Coach und Coachee.

Nachteile des klassischen Coachings

Das klassische Coaching hat jedoch auch Nachteile. Es vergeht zum Beispiel nach einer Coachingsitzung stets eine mehr oder minder lange Zeit, bis der Coach und der Coachee sich erneut treffen. Treten in dieser Zeit Fragen auf, steht der Coach oft nicht zeitnah zur Verfügung. Das heißt, der Coachee muss häufig bis zum nächsten Termin warten, bis er seine Frage stellen kann – sofern er sie bis dahin nicht vergessen hat.

Deshalb ist es sinnvoll, über Alternativen oder Ergänzungen zum klassischen Coaching nachzudenken. Zudem haben sich die Coaching-Rahmenbedingungen verändert. Heute ist der Faktor Zeit oft der zentrale Engpassfaktor beim Coachen – nicht nur auf Seiten des Coachees, der häufig einen engen Terminkalender hat und eine schnelle Lösung wünscht. Ähnlich verhält es sich beim Coach. Auch bei ihm ist der Terminkalender meist der zentrale Engpass, wenn es darum geht, wie viele Coachees er begleiten und unterstützen kann.

Mangelnde Begleitung ­zwischen Coaching-Sitzungen

Außerdem hat sich die Lebens- und ­Arbeitswelt der Coachees verändert. Die Bereiche Arbeit und Freizeit, die früher getrennt waren, verschmelzen bei beruflich stark engagierten Personen immer mehr. Und der zunehmende Zeitdruck machen es für die Coaches und Coachees immer schwieriger, einen Termin zu finden. Die Coachees haben zudem zwischen den Coaching-Sitzungen seltener die erforderliche Muße und Zeit, um das beim Coaching Besprochene nochmals zu reflektieren. Die Folge: Das in den ­Sitzungen Besprochene „verpufft“ häufig – sofern zwischenzeitlich keine Begleitung erfolgt. Und weil sich viele Menschen und somit auch Coachees zu­nehmend „ausgelaugt“ fühlen, erfahren sie die Coaching-Ter­mine oft eher als Zusatz-Belastung denn als hilfreiche ­Unterstützung.

Die modernen Medien für das Coaching nutzen

Deshalb stellen sich die Fragen:

Sind heute andere Coaching-Settings sinnvoll als in der Vergangenheit? Und:

Empfiehlt es sich, verstärkt auf Coaching-Designs zu setzen, die Präsenz-Coachings mit Coachingformaten verknüpfen, bei denen der Coach und der Coachee mittels der elektronischen ­Medien miteinander kommunizieren – wie dies im Weiterbildungsbereich bei den Blended-Learning-Konzepten bereits geschieht? Für solche Designs stellt die moderne Kommunikationstechno­logie den Coaches viele Tools bereit.

Email-Coaching

Diese Form der Kommunikation praktizieren schon viele Coaches. Das heißt, sie stellen den Coachees zwischen den Coachingsitzungen zum Beispiel per Mail den Transfer sichernde Aufgaben und beantworten Fragen, die beim Coachee auftauchen.

Vorteile:

sorgt dafür, dass das Coaching-Anliegen zwischen den Treffen nicht in Vergessenheit gerät

ragen können zeitnah beantwortet ­werden

Nachteile:

Coach und Coachee sehen und hören sich hierbei nicht

schriftliche Kommunikation erschwert Wahrnehmung inner-persönlicher Prozesse beim Coachee; Fehlinterpretationen sind leicht möglich

ein echter Dialog findet anders als beim persönlichen Coaching nicht statt

WhatsApp-Coaching

Letztlich eine spezielle Form des Email-Coachings, bei der über Smartphones jedoch auch kurze Sprach- und Video-Nachrichten versendet werden können.

Vorteile:

Coachee hört zwischenzeitlich auch mal die Stimme des Coaches und sieht ihn (sowie umgekehrt); das stärkt die persönliche Beziehung

Sprach- und Videonachrichten transportieren auch Signale über das „Befinden“ des Coachees

Nachteile:

eher für Kurznachrichten geeignet; ungeeignet zum Bearbeiten komplexer Fragestellungen, auch weil kein echter Dialog erfolgt

Video-Coaching

Coaching mit visuellen Medien wie Skype und Facetime.

Vorteile:

ermöglicht ein Coachen von Einzel­personen und Teams auf Distanz, bei dem das Gegenüber und seine Reaktionen auch akustisch und visuell wahr­genommen werden

Reisezeiten entfallen

kurzfristig planbar

echter Dialog, bei dem ein spontanes ­Reagieren auf das Gesagte und Wahr­genommene möglich ist.

Nachteile:

Wahrnehmung des Gegenübers ist auf das von der Kamera Aufgezeichnete ­beschränkt

Telefon-Coaching

Diese Coachingform nutzen viele Coaches schon zum Coachen von Einzelpersonen und Teams.

Vorteile:

ähnlich wie beim Video-Coaching, nur dass die visuelle Wahrnehmung entfällt

Medium Telefon steht (fast) jederzeit zur Verfügung

niedrige Hemmschwelle; Coachees sind den Umgang mit dem Telefon gewohnt

Nachteile:

Wahrnehmung der körperlicher Reaktionen des Gegenübers entfällt, sofern diese sich nicht über die Stimme artikulieren

höheres Risiko von Fehleinschätzungen als beim Video-Coaching

Apps für den Coachingprozess nutzen

Neben den genannten Medien spielen Apps in unserem Leben eine immer bedeutendere Rolle. Viele Menschen nutzen sie bereits zum Sprachenlernen oder als Selbst-Coaching-Instrumente – zum Beispiel, wenn es darum geht, regelmäßig Sport zu treiben oder das Gewicht zu reduzieren. Auch klassische Coachingprozesse lassen sich mit Apps dynamischer gestalten. So können zum Beispiel mit Hilfe einer App dem Coachee die relevanten Infos über den Coachingverlauf, die getroffenen Vereinbarungen usw. zur Verfügung gestellt werden. Zudem kann der Coach dem Coachee zwischen den Sitzungen Aufgaben stellen, die dieser, wenn er Zeit und Muße hat, bearbeiten kann. Außerdem können sich via App mehrere Coachees zu einer Gruppe zusammenschließen und sich in einem Chat-Raum über mögliche Problemlösungen austauschen. Und der Coach kann diesen Prozess moderierend und Input gebend begleiten.

Coaches müssen mit der Zeit gehen

Coaches haben heute viele Möglichkeiten, Coaching-Designs zu entwerfen, die Präsenz-Coachings mit Coachingformen, die die moderne Informations- und Kommunikationstechnik nutzen, verknüpfen. Welche Verknüpfungen zielführend sind, gilt es ziel-, bedarfs- und themenabhängig sowie abhängig davon, wer die zu coachenden Personen sind, zu entscheiden. Zum Teil ermöglicht die moderne Informations- und Kommunikationstechnik erst ein Coachen – so zum Beispiel, wenn der Coach und der Coachee weit voneinander entfernt wohnen. Entsprechendes gilt bei Team- und Gruppen-Coachings, bei denen die Teilnehmer an unterschiedlichen Orten leben, so dass persönliche Treffen mit hohen Reisekosten und langen Reisezeiten verbunden wären. Hier macht das Nutzen der modernen Technik ein Coaching oft erst ökonomisch vertretbar. Deshalb sollten sich Coaches intensiv mit den Coachingmöglichkeiten befassen, die ihnen die moderne Informations- und Kommunikationstechnik bietet – und diese, soweit pädagogisch sinnvoll, nutzen. Sonst ­besteht die Gefahr, dass sie mit der Zeit vom Markt verschwinden, weil ihr ­Coachingangebot nicht mehr den Marktanforderungen entspricht.