Cloud als Treiber der Agilität in den IT-Organisationen

Agilität durch Cloud

Drei von vier Unternehmen haben ihre Cloud-Aktivitäten gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert. Nach einer Erhebung der ITSM Group ist der Gewinn an Agilität das wichtigste Motiv für den deutlichen Bedeutungszuwachs der Cloud für Unternehmen.

Hoher strategischer Stellenwert

Der Befragung von IT-Verantwortlichen aus über 220 deutschen Unternehmen zufolge hat das Cloud-Thema inzwischen einen hohen strategischen Stellenwert erlangt. Dies lässt sich vor allem daraus ablesen, dass ein Drittel der Verantwortlichen in den letzten 12 Monaten entsprechende Aktivitäten zumindest verdoppelt hat. Bei weiteren 29 Prozent ist das Volumen der genutzten Cloud-Dienste um ein Viertel gestiegen.

Die IT-Organisationen wollen auf diesem Weg mehr Flexibilität gewinnen. Agilität ist für die Unternehmen zu einem wesentlichen Strategiethema geworden. Immerhin nennen mehr als zwei Drittel der befragten IT-Manager dies als wichtigsten Beweggrund.



Damit verbunden spielt auch der Aufbau agiler Prozessstrukturen im IT Service Management eine wichtige Rolle. Auch weil sich durch die Digitalisierung die Märkte der Unternehmen immer schneller verändern – weshalb sich die Firmen reaktionsfähiger als früher aufstellen müssen. Notwendig ist dafür ein hohes Maß an Agilität mit schnellen Entscheidungsprozessen sowie kurzen Planungs- und Umsetzungszyklen. Damit steigen auch die Ansprüche an das IT Service Management (ITSM), seine Organisationsstrukturen und Prozesse agil aufzustellen. „ITIL-Prozesse bleiben weiterhin das Rückgrat des IT Service Managements, aber die agilen Erfordernisse können nicht mit dem herkömmlichen Prozessdesign abgebildet werden“, erklärt Frank Zielke aus der Geschäftsleitung der ITSM Group.





Aber auch das Ressourcenthema ist eng mit der Cloud-Entwicklung verknüpft. 59 Prozent der Firmen sehen darin einen Weg, um in dem schwierigen IT-Arbeitsmarkt den internen Bedarf an Mitarbeitern besser in den Griff zu bekommen. „Die Verlagerung von Betriebsfunktionen in die Cloud kann das Ressourcenproblem deutlich entspannen“, so Zielke. Dies sei gerade auch für den Mittelstand von großer Bedeutung, der am stärksten unter dem geringen Angebot an IT-Spezialisten leide.