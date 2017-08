Versicherungsbetriebe > Strategie

BVK vs. CHECK24 - beide sehen sich bestätigt

Gerichtsurteil: Check24 muss nachbessern

Der BVK verkündete in einer Pressemitteilung vom 18. August er habe vor dem Oberlandesgericht München gegen Check24 „einen wichtigen Sieg für den Verbraucherschutz errungen.“ Laut der aktuellen Urteilsbegründung müsse Check24 seine Geschäftspraktiken ändern und seine Website-Besucher umfassender und transparenter als bisher beraten, heißt es in der Mitteilung des Verbandes.

BVK vs. Check24

In der Pressmitteilung vom BVK heißt es, dass das Gericht hinsichtlich der Transparenz bei den Mitteilungspflichten von Check24 Änderungen seiner bisherigen Geschäftspraktiken fordere, so müsse sich das Online-Portal bereits beim Erstkontakt als Makler zu erkennen geben, „der nicht nur Preise vergleicht, sondern als Online-Versicherungsmakler Provisionen kassiert.“

Ein Pressesprecher der Vergleichsplattform, Philipp Lurz, erwiderte per Telefonat und E-Mail auf unsere Rückfrage, dass es laut des Urteiles des Gerichtes nicht darum gehe sich auf der Website als Makler kenntlicher zu machen, sondern nur darum beim jeweiligen Versicherungsangebot die Details auf einem dauerhaften Datenträger, wie zum Beispiel einer PDF, zur Verfügung zu stellen:

„Was für uns ganz wichtig ist: Bei der Erstinformation geht es laut OLG-Urteil nicht darum – wie der BVK in seiner Pressemitteilung behauptet – dass wir uns auf der Website deutlicher als Makler zu erkennen geben müssen, sondern darum, dass dem Kunden das Dokument mit der Erstinformation auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. pdf) zugehen muss,“ so Lurz: „Das Urteil bedeutet weiter, dass Vermittler über alle Vertriebskanäle, d. h. Internet sowie bei telefonischer und persönlicher Beratung, beim Erstkontakt dem Kunden die Erstinformation auf einem dauerhaften Datenträger zukommen lassen müssen.“

In der Mitteilung des BVK lautet der Titel „Check24 muss Geschäftspraktiken ändern“.



Nachbesserung bei drei Versicherungssparten

Wie das Oberlandesgericht durch sein Urteil vom 6. April gefordert habe, hätte das Unternehmen laut Check24 bereits bei den Fragen und Auskünften zu drei Versicherungssparten nachgebessert: der Privathaftpflichversicherung, der Hausratsversicherung und der Kfz-Versicherung:

„Wie schon das Landgericht sieht auch das OLG selektiven Nachbesserungsbedarf bei der Befragung und Beratung, was wir aber bereits im Laufe des Verfahrens adressiert haben.“ Und weiter: „Im Beispiel des Studenten wird in der Hausratversicherung eine mögliche Doppelversicherung ausgeschlossen, indem wir nach Haupt- und Nebenwohnsitz fragen, der möglicherweise bereits durch eine Versicherungspolice der Eltern abgedeckt wird.

Bei dem Konkurrenten, dem Vergleichsplattform-Betreiber Verivox, antwortete der Pressesprecher Toralf Richter auf Rückfrage der Redaktion, dass man vor einer Überprüfung des eigenen Versicherungsangebotes zuerst die Urteilsbegründung prüfen müsse – diese liege aber noch nicht vor. Auch bei Verivox hatte man klarer herausgestellt, dass es sich bei der Plattform um einen Versicherungsmakler handele.

Über das weitere Vorgehen auch in Bezug auf die aktuellen, relevanten Gesetzesänderungen im Rahmen der IDD werde man sich in den kommenden Wochen einigen und beratschlage sich zurzeit mit den Anwälten, so der Check24-Sprecher.





Hintergrund

Der BVK hatte im Herbst 2015 Klage gegen Check24 erhoben. Der Vorwurf des Verbandes: Unter dem Deckmantel eines Preisvergleichsportals locke das Internetportal Verbraucher auf seine Plattform, um Versicherungsverträge abzuschließen. Bei diesen Online-Geschäften finde weder die gesetzlich vorgeschriebene Information noch die gesetzlich vorgeschriebene Beratung des Verbrauchers statt. Gegen das erstinstanzliche Urteil des Landgerichts München vom 13. Juli 2016 legten sowohl Kläger als auch Beklagte Berufung ein. Deswegen wurde der Prozess vor dem Oberlandesgericht München fortgesetzt. Das Urteil wurde erst am 6. April 2017 gesprochen.