Business-Dress im Sommer: Was geht und was nicht?

Krawattenpflicht im Sommer: Ja, nein, jein?

Besonders Männer sind in manchen Branchen und Positionen der Meinung der Dresscode hierzulande sei unbarmherzig. Aber der je nach Job und Branche besteht bei steigenden Graden durchaus einen gewissen Spielraum.

Je lockerer das Unternehmen mit dem Dresscode umgeht, desto eher können Männer in weniger herausgehobenen Positionen darauf verzichten.

Casual Friday in Deutschland

Hierzulande ist diese lässige Einstimmung auf das Wochenende, die in britischen Unternehmen verbreitet ist, nicht in allen Unternehmen gern gesehen. Sie sollten sich hier an den Kollegen und Vorgesetzten orientieren und den Casual Friday nicht überstrapazieren.

Nackte Beine und Sandalen sind in den meisten Unternehmen tabu. Grenzwertig können je nach Arbeitgeber auch Poloshirts sein. Dagegen werden kurzärmelige Hemden in vielen Unternehmen heutzutage stärker geduldet. Wichtig: Keine Krawatte zu Kurzarmhemden – das gilt zumindest im Büro als Stilbruch.

Statt Jackett können Sie einen leichten Pullover über dem Hemd tragen. Aber auch das Jackett darf in der Regel, vor allem bei über 30 Grad, abgelegt werden. Gehört die Krawatte allerdings zum festen Dresscode, muss oder sollte sie auch im Sommer getragen werde.

Offener Hemdknopf?

Der offene Hemdknopf kann bei hohen Temperaturen toleriert sein – wird aber auch von Unternehmen zu Unternehmen und je nach Tätigkeit unterschiedlich gehandhabt. Zu den leichten, hitzefreundlichen Materialien gehören dünne Baumwolle, Seide oder Leinen. Gerade Seide und die etwas weitere Leinenkleidung sorgen für eine gute Luftzirkulation und Kühlung. Helle Töne, wie Weiß, helle Braun- und Beigetöne, sind im Sommer aufgrund ihrer besseren Reflexioneigenschaften zu bevorzugen.

Sollte der Dresscode trotz hoher Temperaturen streng bleiben oder auch das kurze Hemd nicht mehr viel nützen, weil die Innentemperatur um 9 Uhr morgens schon jenseits der 27 Grad-Marke liegt, dann helfen Ihnen unsere Top-Tipps für die Kühlung im Büro weiter.