17.11.2017 von Christoph Baumann, Senior Consultant Versicherungen bei der ABIT GmbH



Business-Analyse als Treiber der Digitalisierung

Die erforderliche Digitalisierung beinhaltet aber deutlich mehr, als nur schicke und neuartige Technologien einzusetzen. Die Schwierigkeit besteht darin, diesen Oberbegriff nutzenstiftend für das eigene Unternehmen und die eigenen Kunden zu verstehen und umzusetzen.

Unbestreitbarer Fakt ist, dass neue Technologien und Digitalisierungsansätze derzeit die gesamte Versicherungsbranche verändern und entsprechende Prozess­anpassungen erzwingen. Wer sich nicht massiv mit dem Thema beschäftigt und sich darauf einlässt, wird mehr und mehr von den Mitbewerbern verdrängt. Die beständige und traditionsreiche Versicherungsbranche, seit jeher gewohnt in regulierten Märkten langfristig zu denken, ist gezwungen, insgesamt innovativer und wagemutiger zu werden.

Die zentrale Ausgangsfrage sollte dabei sein: Was möchte und erwartet eigentlich „der Kunde“? Kundenanforderungen, wie maßgeschneiderte Angebote und insbesondere eine direkte, barrierefreie Kommunikation mit digitalen Services, haben deutlich an Bedeutung gewonnen. Eben jene Erwartungen, die der Kunde aus anderen Branchen und Bereichen auf seinen Versicherer überträgt und von diesem im stetig zunehmenden Maße verlangt.

Digitalisierung als Herausforderung

Die konkrete Umsetzung scheint für ­traditionsreiche Versicherungsunter­nehmen keine triviale Aufgabe zu sein. Meistens sind neue digitale Unter­stützungen eher „Einzel-Notbehelfsmaßnahmen“ und werden den hohen Nutzwerterwartungen nicht gerecht. Der gebotene Funktionsumfang reicht weder dem Kunden, noch ist der Innen- und Außendienst durch einen durchgängig unterstützten Prozess wirklich entlastet. Als Beispiel mag die Einreichung von Arztrechnungen und Medikamentenquittungen per simpler Handyfotografie oder QR-Code in ­einer App dienen, denn wie verhält sich die Anwendung „drum herum“?

Ist sie aufgrund der einen Basisfunktion schon wirklich ein „Convenience“-Produkt, oder fehlen nicht etliche Zusatzfunktionen um einen echten Komfort-Mehrwert für den Kunden zu generieren? Fragen könnten sein: Wie ist die App mit der restlichen IT-Struktur verwoben? Können die fotografierten Dokumente automatisiert im Kundenordner abgelegt werden? Welchen Zugriff hat der Kunde zur Eigenverwendung später darauf? Sind für ihn alle historischen ­Erstattungen aufbereitet und einsehbar? Kann die telefonische Kundenbetreuung sofort/zeitnah die hochgeladenen Dokumente einsehen und Kundenfragen beantworten? Sind über ein Kundenportal eingereichte Rechnungen auch in der App synchronisiert …?

Man gewinnt schnell den Eindruck, manche eingeführten digitalen Services sind nur existent, um für das Unternehmen als Alibi-Funktion „wir sind auch digital aufgestellt“ herzuhalten. Es reicht aber nicht aus „irgendetwas“ Digitales im Portfolio zu haben, um den sich entwickelnden Marktforderungen gerecht zu werden. Im Zweifel bewertet der Kunde den tatsächlichen (Mehr-)Wert deutlich schlechter als in der geschönten Unternehmenssicht und lässt sich wo­anders durch einen spürbar durchgängigeren Prozess mit mehr Komfort und Benutzerfreundlichkeit begeistern.

„Doing things right vs. doing the right things”

Ein Kernanspruch an die Betriebsorganisation muss daher lauten „die richtigen Dinge zu tun“ UND die „Dinge richtig zu tun“! Im manchmal von reinem Aktionismus getriebenen Projektdenken setzt man zu spät an oder nimmt nur eine einzige Perspektive ein. Zentraler Dreh- und Angelpunkt für eine gelungene Verbesserung ist die gründliche Ermittlung aller Anforderungen. Dass diese vielfältig sind und bei den Kunden und anderen Anspruchsgruppen zum Teil nur unbewusst vorhanden sind, macht die vollständige Ermittlung und spätere Umsetzung nicht einfacher. Man muss die Prozesse aus mehreren Stakeholder-Perspektiven aufnehmen und von „Anfang bis Ende“ durchdenken. Immer ausgehend von den Leitfragen was möchten die Stakeholder, warum möchten Sie es, wie möchten Sie es? Nur durch solch eine aggregierte Betrachtung der Anforderungen aus mehreren Blickwinkeln und von verschiedenen Stakeholdern wird ein durchgängiger, nutzendstiftender Prozess erzeugt, der die Bedürfnisse bestmöglich deckt.

Eine IT-Abteilung alleine kann dies nicht leisten, ein Fachbereich alleine auch nicht. Auch eine eventuell vorhandene Stabsstelle „Kundenservice“ kann diesem großen Anspruch nicht gerecht werden.

Die „Business-Analyse-Unit“ als wertvolle Stabsstelle

Es wird eine zentrale Stelle benötigt, in der alle Fäden zusammenlaufen, die sich als Vermittler zwischen allen Stakeholdern positioniert und jederzeit das „Big Picture“ im Blick hat. Eine zentral verankerte „Business-Analyse-Unit“ kann dies leisten, indem sie die Strukturen, Prinzipien sowie Kommunikations- und Geschäftsprozesse eines Unternehmens versteht und weiterentwickelt. Sie ermittelt dazu Anforderungen und Erwartungen unterschiedlicher Stakeholder innerhalb und außerhalb des Unternehmens, verdichtet und priorisiert sie und stellt somit sicher, dass die tatsächlichen Bedarfe mit den tieferliegenden Anliegen wirklich erfasst und im Unternehmen ganzheitlich verarbeitet werden. Darauf aufbauend werden Lösungen empfohlen, die es dem Unternehmen ermöglichen, Strukturen, Prinzipien und End-to-End-Prozesse immer weiter zu verbessern. Beispiele dafür sind optimierte Arbeitsabläufe, Änderungen der Aufbauorganisation, ein lösungszentrierter Einsatz von IT und digitale Ser­vices, die dem Kunden echten Mehrwert bieten. Die permanenten Kernaufgaben der Business-Analyse-Unit mit ihrer grundsätzlichen „Dolmetscher und Brücken­bauer“-Funktion sind dabei:

Geschäftsprozesse zu verbessern,

Innovationen voranzutreiben,

zukünftige Projekte zu bewerten,

den realisierten Nutzen zu verstehen und zu optimieren sowie

Unternehmen vollumfänglich im ­in­krementellen Change-Prozess zu ­begleiten.

Der Kunden-Mehrwert als Unternehmens-Mehrwert

Der Aufbau und die Implementierung ­einer autarken Business-Analyse-Unit ist daher eine strategische Entscheidung für die zukünftige Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Der realisierte Mehrwert kann dabei schnell auf den Punkt gebracht werden:

Wird die Unit als zentrale Stabsstelle eingefügt, die Rolle des Business-Analysten im Unternehmen etabliert und durch ein professionelles Ausbildungsprogramm unterstützt, wächst nach und nach das Bewusstsein für die weitreichenden ­Aufgaben. Ein in den Basiskompetenzen, Techniken und Vorgehensweisen pro­fessionell ausgebildeter Business-Analyst unterstützt in seiner Rolle als Dolmetscher und Brückenbauer das gesamte Projektgeschäft und hilft wirksamere und vor allem unternehmensweit einheitliche Vorgehensweisen zu etablieren. Risikoreduktion, Kosteneinsparungen, Umsatz- und Gewinnsteigerungen sind dabei das Resultat. Letztendlich hilft die Business-Analyse-Unit in Zeiten der Digitalisierung und des Wandels alle Beteiligten mit „ins Boot“ zu holen, Prozesse konsequent aus Kundensicht zu überdenken ohne andere Restriktionen zu übersehen, eben das Richtige richtig zu tun und das Unternehmen durch kontinuierliche ­Verbesserung weiterzuentwickeln.