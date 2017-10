Geldinstitute > Bank-IT

BSM liefert erste Regulatorik-Lösung über gemeinsame Plattform aus

Die BSM BankingSysteme und Managementberatung GmbH, ein Mitglied der msg-Gruppe, hat ihren Kunden und der neugegründeten EGP Gesamtbanksteuerungssysteme GmbH & Co. KG das AnaCredit Release der Meldewesenlösung BAIS bereitgestellt.

Die EGP, eine Entwicklungsgesellschaft von msg systems ag und Fiducia & GAD IT AG, hat dieses Release bereits in ihre Plattform integriert und der Fiducia & GAD IT AG im Juni dieses Jahres zum Rollout zur Verfügung gestellt. Sowohl BAIS-Kunden als auch die Kunden der EGP sind somit meldefähig in Bezug auf die Anforderungen aus AnaCredit. Bis 2020 werden sukzessive alle relevanten Meldewesenfunktionen von BAIS in die EGP-Plattform integriert. BSM stellt damit sicher, dass die BAIS-Kunden sowie die EGP-Anwender den regulatorischen Anforderungen der europäischen und deutschen Bankenaufsicht Rechnung tragen können.

Bei Analytical Credit Datasets, abgekürzt AnaCredit, handelt es sich um eine neue regulatorische Forderung der Europäischen Zentralbank. Demnach müssen alle europäischen Banken ab 1. April 2018 Stammdaten und ab 1. Oktober 2018 detaillierte Daten auf Ebene einzelner Kreditnehmer und Kredite zu allen Krediten ab 25.000 Euro, die an eine nicht-natürliche Person vergeben werden, an die EZB melden. Darüber hinaus können die jeweiligen nationalen Notenbanken abweichende Anforderungen und Termine vorgeben. So ist für die Bundesbank eine vorzeitigere Einreichung erforderlich (Stammdaten ab 1. Februar 2018 und Kreditdaten ab 1. April 2018).

„Es freut uns sehr, dass die Lösung, nach der pünktlichen und voll umfänglichen Auslieferung an unsere BAIS-Kunden und an die EGP, nun bald im Einsatz ist“, sagt Liane Meiss, Geschäftsführerin der BSM GmbH. „Die Banken sind unter Zeitdruck, die neuen Herausforderungen zu bewältigen. Damit dies wirtschaftlich und wettbewerbsfähig geschieht, stellen wir die BAIS-Funktionen für die Integration in die EGP-Plattform nach und nach bereit. Die Implementierung von BISTA und FinaV ist noch für 2017 geplant. Die Fertigstellung der gesamten Plattform mit allen Funktionalitäten ist für 2019 vorgesehen.“