Bots im Kundenservice

Der Automation ein Gesicht geben

1. Welche Automatisierungen werden im Kundenservice bereits heute sehr aktiv genutzt? (Im Chat, am Telefon, etc.)

Bereits seit längerer Zeit arbeiten Kundendienstmitarbeiter im digitalen Service mit automatisierten Auslösern, um Kunden­anfragen zu bearbeiten. Sowohl für den Chat- als auch den Mail-Kontakt können Regeln definiert werden, die nach einem bestimmten Ereignis eine automatische Reaktion nach sich ziehen. Was zunächst kompliziert klingt, bedeutet nur, dass ein Kunde eine automatische Benachrichtigung erhält, wenn seine Anfrage eingegangen ist. Oder er erhält eine Nachricht, wenn ein Mitarbeiter seine Anfrage in einem öffentlichen Kommentar beantwortet hat. Zudem können Automatisierungen in Abhängigkeit zum Inhalt Anfragen markieren, weiterleiten oder auch schließen. Das sind im Grunde die absoluten Basics der Automatisierung. Heute geht dieser Bereich schon längst weiter und viele ­Unternehmen nutzen inzwischen Systeme, die in der Lage sind die Stimmung des Kunden anhand der Stimme zu erkennen und entsprechend weiterzuleiten oder ­Anfragen entsprechend zu markieren.

2. Welche Vorteile bieten beispielsweise Chatbots?

Im Grunde ermöglichen Chatbots eine Art angeleiteten und ständig verfügbaren Self Service für Kunden. Manche Kunden haben keine Zeit sich durch eine lange Liste an FAQs zu klicken. Dennoch wollen sie schnellstmöglich eine konkrete Antwort auf ihre Frage. Chatbots tun genau das: Unabhängig von Öffnungszeiten oder Personalverfügbarkeiten antworten sie sofort und selbständig auf Basis einer hinterlegten Wissensdatenbank auf Kundenanfragen, ausgelöst durch bestimmte Schlüsselwörter, die der Kunde benutzt und auf die der Bot trainiert ist. Hinzu kommt, dass die Bots mittlerweile sehr viel lernfähiger sind und so ihre Antworten immer besser optimieren und zunehmend einen Menschen imitieren können. Die Kunden haben somit trotz der Abwesenheit eines menschlichen Beraters das Gefühl, persönlich betreut zu werden. Das ermöglicht wiederum den Kundendienstmitarbeitern sich stärker auf komplexe Anliegen zu konzentrieren, die eine Maschine bisher noch überfordern würden.

3. Welches intelligente Feature müssen Unternehmen heute auf jeden Fall im Kundenservice einsetzen?

Unternehmen haben natürlich unterschiedliche Anforderungen an den Kundenservice, je nach Branche und Kunden. Im Finanzwesen hat es der Kundenservice mit sehr persönlichen Daten zu tun – dementsprechend erwarten die Kunden einen sehr individualisierten und detaillierten Service. Dennoch kommen natürlich auch in diesem Bereich immer mehr junge Kunden hinzu, die es gewohnt sind, auf digitale Dienstleistungen zurückgreifen zu können. Chatbots sind daher für alle Unternehmen ein guter Ratschlag um den Kunden entgegenzukommen, aber auch um den eigenen Kundenservice zu entlasten. Durch intelligente Algorithmen erhalten Kundenservicemitarbeiter beispielsweise auch Antwortvorschläge aus einer Datenbank, um möglichst effizient arbeiten zu können. Allen intelligenten Features liegt aber ein grundlegender Aspekt zugrunde: eine große Sammlung verschiedenster ­Daten aus Kundeninteraktionen, Feedback und personifizierten Daten. Denn, egal welches intelligente Feature ein Unternehmen einsetzen will, zu Beginn stehen ­Daten. Genau wie man einem Kind erst zeigen und erklären muss, was ein Apfel ist, muss die Maschine zunächst mit Daten gespeist werden und eine Anleitung erhalten, um auf dieser Basis reagieren zu können. Jedes Unternehmen benötigt also zu allererst ein Big Data Management.

4. Wie nehmen Kunden maschinelle Serviceagenten an, sobald sie merken, dass es sich nicht um einen echten Menschen handelt?

Eine deutschlandweite repräsentative ­Umfrage des Digitalverbands Bitkom ergab kürzlich, dass 41 Prozent der Deutschen sich beispielsweise den Kundenservice per Chatbot sehr gut vorstellen können. Das Ergebnis bedeutet allerdings auch, dass noch über die Hälfte der Bundesbürger ihre Zweifel haben. An dieser Stelle ist es sicherlich wichtig, dass Unternehmen, besonders im Finanzwesen, entscheiden, in welchen Situationen eine ­Maschine akut einen besseren Service leisten kann als ein Mensch. Je vertraulicher, individueller und sensibler die ­Anfrage, zum Beispiel bei einer Kredit­beratung oder einem Investitionsvor­haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde einen persönlichen, menschlichen Service bevorzugt. Bei Standardanfragen zu den Konditionen verschiedener Konten können Maschinen jedoch genauso kompetent und vor allem schneller Auskunft erteilen. Ein gewisses Feingefühl liegt hier also nach wie vor in der Verantwortung des Menschen.



5. Besonders im Finanzwesen: Wie sicher sind Chatbots und lassen sich diese nicht einfach hacken, um wichtige Daten von Kunden abzugreifen?

Der Sicherheitsaspekt ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Durch die zunehmende Vernetzung entstehen neben den vielen Vorteilen auch immer mehr Zugangstüren für illegale Eindringlinge. ­Allerdings kann ein Rechner auch infiziert werden, wenn er keine Chatbot-Software implementiert hat. Unternehmen müssen daher zu jeder Zeit darauf achten, dass ihr komplettes System ausreichend geschützt ist, damit Hacker ein möglichst schweres Spiel haben.

6. Werden wir mit der steten Weiterentwicklung der Künstlichen Intelligenz noch in der Lage sein zwischen Mensch und Maschine zu unterscheiden?

Nicht immer – so viel steht fest. Bei der derzeitigen Geschwindigkeit, mit der sich die Technik weiterentwickelt, werden wir in fünf Jahren bereits sehr effiziente Bots haben, die einen Menschen gut imitieren können. Einige Dinge werden für Maschinen aber vermutlich immer schwer nachzuvollziehen sein. Emotionale Ausbrüche, Vergesslichkeit, mangelndes Verstehen einer kausalen Logik, das Bevorzugen eines objektiv schlechteren Angebot zugunsten eines Angebots, dass sich „besser anfühlt“ – alles immer wieder menschliche Komponenten, die eine Maschine nur schwer oder gar nicht verstehen kann. Die künstliche Intelligenz bewegt sich schon sehr stark in die Richtung auch Emotionen interpretieren zu können, allerdings wird ein Mensch dessen immer besser fähig sein.

7. Werden wir zukünftig überhaupt noch Menschen im Kundenservice benötigen?

Auf jeden Fall. Die Maschine soll immer nur dafür da sein, den Menschen zu unterstützen beziehungsweise zu entlasten. Das Gespräch mit einem echten Menschen – egal auf welchem Kanal – wird immer wichtig sein. Vor allem auch für emotional aufgeladene Situationen, wenn ein Kunde bereits sehr wütend oder verzweifelt ist. Die menschliche Empathie kann an diesen Stellen besser wirken und Maschinen geben den Mitarbeitern die Zeit, die sie für eine Deeskalation benötigen.

8. Was kommt nach Chatbots? Wie sieht Kundenservice in 20 Jahren aus?