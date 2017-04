Geldinstitute > Strategie

24.04.2017 von Stefan Gössel, Partner Leadvise Reply



Blockchain als Gamechanger

Die dezentrale Struktur der Blockchain schafft eine Basis für Big Data-Prozesse und leitet eine stärkere Automatisierung ein Bildquelle:profit_image - fotolia.com

Für Unternehmen bedeutet das Risiko und Chance gleichermaßen. Risiken bestehen logischerweise vor allem für die, deren Geschäftsmodell in der Rolle des „Man in the Middle“ besteht. Chancen bieten sich jenen, die ihre Prozesse über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg mithilfe der neuen Technologie digitalisieren können, ohne die bekannten Risiken einzugehen. Blockchain erzeugt Vertrauen, schafft eine Basis für Big Data-Prozesse, bietet eine umfassende Dokumentation und stellt die Weichen für die Automatisierung.

Wer nun beschließt, die Chancen zu nutzen und die Risiken zu bannen, kann das natürlich nicht „en passant“. Es gilt, einen strukturierten Prozess mit dem Ziel einer expliziten Strategieformulierung in Gang zu setzen – natürlich unter Berücksichtigung der existierenden Digitalstrategie.

Hat die Unternehmensführung grünes Licht gegeben, bestehen die nächsten Schritte in einem Executive Briefing, das die Materie greifbar macht und die Auswirkungen auf das eigene Geschäftsmodell skizziert, sowie einer entsprechenden Roadmap.

Bewährt hat sich insgesamt ein zweiteiliger Ansatz: Zunächst erfolgt eine Disruptions-, dann eine Effizienzanalyse. Die erste Analyse soll Klarheit darüber bringen, ob und inwieweit das Unternehmen im Positiven wie im Negativen überhaupt betroffen ist – zum Beispiel, weil Leistungen von Intermediären elementarer Bestandteil der Wertschöpfung sind oder große Datenmengen eine wichtige Rolle spielen. Auch sollte die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Automatisierungen gestellt werden.

Die Effizienzanalyse konzentriert sich auf den konkreten Nutzen der Blockchain-Technologie für das Unternehmen. Blockchain optimiert Prozesse – also bedarf es in diesem Rahmen einer detaillierten Prozessanalyse einschließlich einer Prozesskostenanalyse. Als strukturierte Impact-Analyse zeigt sie die Potenziale entlang der kompletten Wertschöpfungskette auf und liefert dabei auch Ansätze für Geschäftsmodell-Innovationen.

Sind die Befunde entsprechend positiv, müssen in einem letzten Schritt die relevanten Prozesse – auch mithilfe von Proof of Concepts – umfassend um- und neustrukturiert werden. Ziel sind Lösungen, die multiplen Nutzern den Zugang zu einer dynamischen Datenbasis erlauben, eine Vertrauensbasis und ein hohes Sicherheitslevel generieren und damit letztendlich die automatische Übertragung von Werten in wiederholbaren Prozessen möglich machen.

Der Schlüssel liegt in der Möglichkeit der einzelnen Akteure, die „Hoheit“ über solche Prozesse in einem Netzwerk abzugeben, ohne sich dabei auf einen gewährleistenden Mittelsmann verlassen zu müssen. Über den Tellerrand hinausgedacht bedeutet das eine Vielzahl neuer Chancen. Mit einer fundierten, stringenten Blockchain-Strategie ist das jeweilige Unternehmen bereit, von diesen Vorteilen zu profitieren – wobei es auch hier durchaus sinnvoll sein kann, externe Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.