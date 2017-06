Versicherungsbetriebe > Strategie

BlackBerry und VoxSmart unterstützen bei MiFID II

Zusammen mit BlackBerry UEM (Unified Endpoint Management), das Endpunkte verbindet und verwaltet, wird die patentierte Technologie VSmart™ von VoxSmart Finanzdienstleistungsunternehmen die Möglichkeit bieten, mobile Sprach- und Textnachrichten sowie Sofortnachrichten von Drittanbietern wie WhatsApp und WeChat zu erfassen, aufzuzeichnen, zu speichern und zu analysieren.

Gemäß der EU-Richtlinie MiFID II, die am 3. Januar 2018 in Kraft tritt, sind alle Finanzdienstleistungsunternehmen in Europa dazu verpflichtet, Aufzeichnungen über ihre Dienstleistungen, Aktivitäten und Transaktionen für mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Die Aufzeichnungen beinhalten alle elektronisch übermittelten Sofortnachrichten, Telefongespräche und Textnachrichten, die mit dem Abschluss einer Transaktion in Verbindung stehen, selbst wenn diese nicht erfolgt. Durch diese Richtlinie sollen die Finanzmärkte in Europa belastbarer, transparenter und attraktiver für Investoren werden.

„Gemeinsam mit VoxSmart können wir Unternehmen weltweit ermöglichen, die Kommunikation zwischen verschiedenen Endpunkten wie Smartphones, Wearables, Tablets und Laptops mühelos zu erfassen,“ sagt Florian Bienvenu, SVP of EMEA Sales, BlackBerry. „Diese gemeinsame Lösung ist ein exzellentes Beispiel dafür, wie BlackBerry sein Softwareportfolio wirksam einsetzt und starke Partnerschaften zur Absicherung des Enterprise of Things entwickelt.“

„VoxSmart ist die einzige globale Mobile-Compliance-Lösung, die Sprachnachrichten und sowie Sofortnachrichten von Drittanbietern wie WhatsApp und WeChat erfassen, aufzeichnen, speichern und analysieren kann,“ sagt Oliver Blower, CEO, VoxSmart. „Unsere Partnerschaft mit BlackBerry hat bereits zu weiterführenden Machbarkeitsstudien von anderen globalen Investmentbanken und Finanzdienstleistungsunternehmen geführt, die die EU-Richtlinie MiFID II als Chance sehen, ihr Vorgehen hinsichtlich mobiler Sicherheit und Compliance weiterzuentwickeln.“

Bereits erfolgreich in verschiedenen globalen Investmentbanken und Handelshäusern im Einsatz, bietet VoxSmart™ eine perfekte Balance zwischen Nutzererlebnis und Compliance, der Absicherung von und den Möglichkeiten für regulierte Nutzer – und das alles unter Einhaltung strenger globaler Regularien wie etwa dem Dodd-Frank-Gesetz und der EU-Richtlinie MiFID II. BlackBerry UEM, eine umfassende Lösung für die Absicherung und das Management von Endpunkten ist Teil von BlackBerry Secure. Sie ermöglicht Kunden Endpunkte wie etwa Smartphones, Wearables, Laptops und Tablets auf einer zuverlässigen, sicheren und skalierbaren Plattform zu verbinden und zu verwalten.