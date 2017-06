Business > Meinung

Die neueste Generation von Endgeräten unter der Blackberry-Firmierung sorgte für eine kleine Überraschung. Bei der sehr bescheidenen Einführung in kleinen Stückzahlen über selektive Kanäle war KEYone, ein Gerät, das immer noch über eine Tastatur verfügt, in kürzester Zeit ausverkauft. Der relativ hohe Verkaufspreis von rund 600 Euro im Einzelhandel ist keine Barriere. Das heißt noch nicht, dass der breite Konsumentenmarkt im Sturm erobert werden kann. Es bedeutet nur wieder einmal, dass Totgesagte länger leben, dass mit Blackberry-Endgeräten im Unternehmenskontext wieder zu rechnen ist, und dass es wieder einen Markt für Tastenhandys gibt.

Anwendungen sind kritischer als die Hardware

Blackberry KEYone hat kein hauseigenes Betriebssystem mehr, sondern geht mit der standardisierten Plattform Android 7.1.1 an den Start. Eine der Attraktionen für das Gerät ist die gelungene Integration mit Office 365 als Unternehmensanwendung. Damit ist eins der größten und populärsten Pakete für Produktivitätsanwendungen in der Büroumgebung abgedeckt. Auch andere wichtige Firmenanwendungen wie CRM- und ERP-Systeme wandern zunehmend in die Cloud. Anwendungen werden zentral gehostet und dem Anwender in Unternehmens-Containern zur Verfügung gestellt. Dadurch können sie geräteunabhängig bereitgestellt und über zentrale Rechtevergabe geschützt werden. Hardware und Anwendung sind somit faktisch entkoppelt. Damit ist es weniger ein kritisches Thema, ob ich dem Nutzer ein iOS-Gerät, ein Samsung-Gerät oder einen Blackberry zur Auswahl gebe. Die Auswahl der zu bereitstellenden Endgeräte konzentriert sich auf Nachfrage, Hardware-Faktoren und Preis.

Mit Unified Endpoint Management Konfliktpotenzial um Endgeräte reduzieren

Mit dem Markterfolg von Windows 10 gibt es zunehmend Lösungen im Markt, mit denen mobile Endgeräte über die gleiche Plattform verwaltet werden können wie Office-PCs und Laptops. Wir sehen eine zunehmende Dynamik in der Nachfrage und im Angebot solcher Lösungen. In unserer Studie ISG Provider Lens Workspace 2017, die in dieser Woche veröffentlicht wurde, haben wir relevante Dienstleister und Software-Anbieter detailliert untersucht, die solche kombinierten Lösungen anbieten.

Wer diese technologischen Möglichkeiten nutzt, um ein rollenbasiertes Unified-End-User-Konzept im Unternehmen auszurollen, der kann sich entspannt zurücklehnen, wenn ein neues populäres Gerät erscheint. Jede Belebung der Konkurrenz im Endgerätesegment stärkt die Position von Ihrem Einkauf. Viel Glück in diesem Anlauf.