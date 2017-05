Geldinstitute > Strategie

Berliner Sparkasse schließt neun Filialen

Die Sparkassenfiliale am Alexanderplatz wird als erste Zweigstelle zum Flagship-Store umgebaut. Foto: Hans Richard Edinger

Die Berliner Sparkasse hat sich eine Schrumpfkur verordnet und schließt weitere neun Filialen. Schon 2016 hatte das Institut zehn Geschäftsstellen geschlossen. Nötig machen das ein erheblicher Rückgang an Kundenverkehr sowie ein verändertes Nutzerverhalten. An den neun Standorten die nun gestrichen werden, verwaltet die Sparkasse zwar 46.000 Girokonten. Aber nur 15.000 Kunden haben im letzten Jahr einen Termin mit dem Berater gemacht, also etwas mehr als ein Drittel.

Gegenüber dem Tagesspiegel erklärte Tanja Müller-Ziegler, Vorstand für das Privatkundengeschäft, das so: Statt an Filialen festzuhalten, die kaum noch besucht werden, will sie dorthin gehen, wo die Kunden sind. In die Nachbarschaftszentren, Gemeindehäuser, selbst in Pflegeheime. Stunden- oder tageweise soll dort ein mobiles Einsatzteam einen roten Schreibtisch aufstellen und Fragen von Kunden beantworten. An diesem Tisch soll man dann ein Konto eröffnen, seine Adresse ändern oder Geld vom Sparbuch aufs Girokonto umbuchen lassen können. Zum selben Zweck wird die Sparkasse auch noch einen Bus einsetzen, der bald auf Wochenmärkten oder belebten Plätzen in der Stadt halten soll: ein Modell, das man vom Land kennt, etwa aus entlegenen Ortschaften in Brandenburg.

Die Filiale: vom Aussterben bedroht?

Mit dem neuen Angebot schafft es die Sparkasse gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, was Kosteneinsparungen und die Nähe zum Kunden betrifft. Drückte die Sparkasse früher diese Nähe durch das dichte Filialnetz aus, rückt das Geldinstitut durch den Verzicht auf Geschäftsstellen und das Setzen auf mobile Berater noch näher an den Kunden und in dessen Lebensbereiche. Des Weiteren will die Sparkasse ihre Kunden in Sachen Onlinebanking fit machen. Dafür sind kostenlose Workshops geplant, in denen der Umgang mit dem Onlineportal oder der App auf dem Smartphone erklärt wird. „Wir wollen die Kunden befähigen, sich selbst zu helfen“, sagt Müller-Ziegler.

Der gute Wille der Banken steht bei diesen Angeboten aber nicht im Vordergrund. Ein Kunde, der sich selbst zu helfen weiß – und dem dafür ebenso die nötigen Mittel an die Hand gegeben werden – verursacht schlicht weniger Kosten. Vorreiter dieser Devise ist die ING-DiBa, deren Kunden in Eigenregie die Adresse ändern oder Konten und Karten selbst sperren können.

Fünf Flagship-Filialen geplant

Dass es trotzdem nicht komplett ohne Filialen geht, weiß Müller-Ziegler. Daher sollen fünf Filialen zu Flagship-Stores umgebaut werden. Den Start wird eine Filiale in exponierter Lage machen: Am Alexanderplatz. Um den Kunden auch außerhalb der Zweigstellen ein optimales Kundenerlebnis zu bieten, werde laut Müller-Ziegler ein Kontaktcenter rund um die Uhr erreichbar sein. Weiterhin wird das Chat- und Videoangebot ausgebaut.

Vielleicht stellt der Plan der Berliner Sparkasse das aktuell optimale Leistungsportfolio für veränderte Kundensegmente dar. Zum einen schafft sie die immer weniger frequentierte klassische Filiale ab und rückt im Gegenzug ihre Kunden – alt wie jung – in den Mittelpunkt. Erstere werden direkt in den Gemeindezentren und Pflegeheimen betreut und können dort ihren gewohnten Bankgeschäften nachgehen. Letztere wiederum werden den direkten digitalen Draht zur Bank zu schätzen wissen, da er die gelebten Gewohnheiten, wie etwa 24/7-Shopping, aufnimmt und die Bankfiliale dort aufleben lässt, wo sie immer mit dabei ist: in der Hosentasche.