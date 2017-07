Versicherungsbetriebe > Strategie

Beratungssoftware für die Vermittlung von bAV und BU-Versicherungen

Ursachen und Wahrscheinlichkeiten einer Berufsunfähigkeit (Quelle: xbAV)

Vorsorgeprodukte sind in hohem Maße erklärungsbedürftig – sowohl in der bAV als auch bei der Berufsunfähigkeit. Zahlreiche individuelle Parameter müssen berücksichtigt und berechnet werden, was oft zur Folge hat, dass die Nachvollziehbarkeit für den Kunden beeinträchtigt ist. Zeitgemäß beraten lässt sich mit einer ganzheitlichen Vertriebssoftware, wie sie mit dem bAV-Berater von xbAV zur Verfügung steht. Die Softwarelösung führt den Vermittler durch den gesamten Beratungsprozess und deckt dabei alle vertriebsrelevanten Schritte ab – in einer komfortabel zu bedienenden Oberfläche. In der erweiterten Version sind neue Module für die Berufsunfähigkeit verfügbar, mit denen der Vermittler dem Arbeitnehmer eine Berufsunfähigkeitszusatzversicherung oder eine Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung anbieten kann.

Die Beratungssoftware "bAV-Berater" von xbAV bietet ab sofort neue Module für die Berufsunfähigkeit (BU). Vermittler können die Software damit auch für die Vermittlung und den Abschluss einer Berufsunfähigkeitszusatzversicherung (BUZ) oder Selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU) nutzen. Der bAV-Berater ist für den Vermittler als Web-Anwendung und auch als Client-Lösung erhältlich. Versicherer und Vertriebe können den bAV-Berater auch als White-Label-Version einsetzen.