Bekannte Multi-Banking-App aus Deutschland ist insolvent

Outbank auf verschiedenen Endgeräten.

Trotz vielfacher Updates und wiederholt neuer Versionen der App sowie prominenten Investoren hat es nicht geklappt. Der Betreiber der Banking-App Outbank aus Dachau bei München hat Insolvenz angemeldet.

Outbank war die erste deutsche multibankenfähige Banking App im App Store bei Apple. Erst 2015 hatte der Gründer Tobias Stöger eine Runde A-Investment der prominenten VC-Investoren Frank Thelen und Christian Reber gesichert. Im April diesen Jahres war mit Anya Schmidt ein neuer CEO an Bord gekommen während sich der Gründer Tobias Stöger zurückgezogen hatte.

In einer Meldung zur Insolvenz werden Nutzer beruhigt, dass es weiter gehe wie zuvor, konkret auch mit neuen Updates. So bietet Outbank erst seit dieser Woche eine neue iOS/macOS Version mit der Amazon Pay integriert oder auf iOS11 mit BezahlCode überwiesen werden kann.

Käufer oder langfristige Einstellung

Im Zuge der Antragstellung werde laut der Bank im nächsten Schritt ein strukturiertes Insolvenzverfahren eröffnet. Entweder werde laut Schmidt in der Meldung ein Käufer gefunden oder Outbank wird langfristig eingestellt. Es werde aber "hart" an einer Lösung gearbeitet und Nutzer frühzeitig benachrichtigt wohin die "Reise gehe", so die Vorständin.

Falls Outbank den Service einstellen müsse, werde die Datensynchronisierung zwischen den Geräten deaktiviert und alle Daten gelöscht, die in der Vergangenheit über die AWS Server synchronisiert wurden. Die App könne dann ohne Synchronisierung weiter genutzt werden, Fehlermeldungen und Supportanfragen würden ab diesem Zeitpunkt aber nicht mehr beantwortet.