Versicherungsbetriebe > Strategie

26.11.2017 von Martin Bockelmann, Vorstand (Vorsitzender) der xbAV AG



Neue Impulse für eine stärkere Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung wird vor allem das am 1. Januar 2018 in Kraft tretende Betriebsrentenstärkungs­gesetz (BRSG) setzen. Das Gesetz bringt zwei entscheidende Neuerungen mit sich: höhere Förderungen für Beschäftigte und Unternehmen sowie das Sozialpartner­modell. Das BRSG schafft bessere steuer- und sozialversicherungsrechtliche Rahmenbedingungen für Arbeitgeber und Beschäftigte. Insbesondere Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen werden davon ­profitieren. So wird zum Beispiel der ­steuerfreie Höchstbetrag der Entgeltumwandlung von vier auf acht Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenver­sicherung (West) erhöht. Für arbeitgeber­finanzierte betriebliche Altersversorgungen zugunsten Beschäftigter mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von bis zu 2.200 Euro sieht das Gesetz Erstattungsmöglichkeiten in Höhe von 30 Prozent des aufgewendeten Beitrags vor. Die Arbeit­geberbeiträge müssen in einer Spanne von 240 bis 480 Euro jährlich liegen. Die ­Erstattung für den Arbeitgeber liegt damit bei 72 bis maximal 144 Euro pro Kalenderjahr und Beschäftigten. Diese Änderungen sind attraktiv für Arbeitgeber, die sich künftig aktiv an der Altersvorsorge ihrer Beschäftigten beteiligen wollen. Ein weiterer Meilenstein ist die Einführung des sogenannten Sozialpartnermodells. Über Opt-out wird künftig der Weg frei, mehr Beschäftigte zu erreichen, um der drohenden Altersarmut entgegenzu­wirken. Die Einbindung von Tarifvertragsparteien wird positiven Einfluss auf die Akzeptanz zusätzlicher Altersversorgungsmodelle bei den Beschäftigten haben. Es ist davon auszugehen, dass durch die neue Sozialpartner-Verantwortung die bAV generell eine höhere Bedeutung einnimmt – auch, weil Regelungen zur bAV künftig fester Bestandteil von Tarifvertragsverhandlungen und -abschlüssen sein dürften.