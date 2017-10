Versicherungsbetriebe > Best Practice

"Mit oscare haben wir eine zukunftssichere Architektur und mit der AOK Systems einen leistungsstarken und zuverlässigen Partner an unserer Seite", Jürgen Rothmaier, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der BARMER

Die BARMER erweitert ihre IT-Plattform oscare. Damit will die Krankenkasse ihre technischen Abläufe noch effizienter gestalten. Bis Ende des Jahres 2019 erfolgt daher die Bestandsführung der rund 9,3 Millionen BARMER-Versicherten über das oscare Privatkundenmanagement. Der Softwarebaustein zur Verwaltung der Versicherungsverhältnisse bildet das gesamte Melde- und Bestandswesen ab und berechnet die Beiträge. Nach der Einführung von oscare Firmenkundenservice und oscare Leistungsmanagement baut die BARMER damit ihr Einsatzspektrum der IT-Plattform oscare aus. Diese von der AOK Systems entwickelte IT-Plattform kommt bei mehreren Krankenkassen zum Einsatz und gilt als Branchenlösung für die Gesetzliche Krankenversicherung.

"Wir benötigen ein technologisches Fundament, das unsere eingeschlagene Digitalisierungsstrategie und Innovationsfähigkeit unterstützt. Mit oscare haben wir die notwendige zukunftssichere Architektur und mit der AOK Systems einen leistungsstarken und zuverlässigen Partner an unserer Seite", so Jürgen Rothmaier, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der BARMER. Seit 2003 ist die Krankenkasse mit Hauptsitz in Wuppertal Kunde des Bonner System- und Softwarehauses.

"Wir freuen uns sehr über das Vertrauen in die AOK Systems und die konsequente Weiterverfolgung der eingeschlagenen Strategie mit unserem Produkt oscare. Neben der Umsetzung aller gesetzlichen Anforderungen kann die BARMER auf eine moderne Architektur zählen, die wir mit unserem Entwicklungspartner SAP technologisch immer fortschreiben, um auch die Anforderungen von morgen bedienen zu können", so Holger Witzemann, Geschäftsführer der AOK Systems.