Banken hoffen auf Licht am Ende des Ertragstunnels

Was passiert mit Banken, nachdem die aktuelle Welle der digitalen Transformation überstanden ist? Womit wollen Banken zukünftig Erträge erzielen, wenn sich die regulatorischen Gegebenheiten und das Wettbewerbsumfeld im traditionellen Geschäft weiter verschärfen? Welche Positionierungsoptionen ergeben sich in der »Post-Digitalisierungs-Ära«? Diese und weitere Fragen sowie Vorschläge für zukünftige Entwicklungsmaßnahmen stehen im Betrachtungsfokus der aktuellen Ausgabe der Trendstudie »Bank & Zukunft 2017«. Die Studie wurde von Fraunhofer IAO in Zusammenarbeit mit IBM neu aufgelegt und wurde in Auszügen auf der IBM Bankenfachtagung "Bank&Zukunft 2017" in Auszügen vorgestellt.



Mit Blick auf die prognostizierte Geschäftsentwicklung im Bankensektor haben sich die Erwartungen der Studienteilnehmer wieder in positivere Bahnen gelenkt als dies in den vergangenen zwei Jahren der Fall war. Der Anteil derer, die eine positive Geschäftsentwicklung ihres Instituts erwarten, hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Zwar liegt dieser mit 40 Prozent noch immer auf niedrigem Niveau, deutlich wird aber die Hoffnung auf Veränderung der politischen und marktlichen Rahmenbedingungen. Trotzdem erwarten, mit Blick auf die kommenden vier Jahre, noch immer rund 35 Prozent der teilnehmenden Entscheidungsträger keine Verbesserungen bei den Geschäftsentwicklungen.

Noch keine wahrnehmbaren Veränderungen

Die Einschätzungen der Entscheidungsträger in Bezug auf aktuelle Herausforderungen zeigt auch in diesem Jahr ein einheitliches Bild. Nach wie vor werden dabei die politisch motivierte Zinssituation, die Zunahme der regulatorischen Auflagen sowie die Gewährleistung eines hohen Sicherheitslevels als zentrale Herausforderungen genannt. Die Relevanz des Themas Intensivierung des Preiswettbewerbs hat sich in diesem Jahr aus Sicht der Befragten um 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Dagegen wurde die Wettbewerbsintensität um Kunden mit einer geringeren Bedeutung als in den Vorjahren bewertet.

Mit bekannten Maßnahmen auf den Weg in die Zukunft?

Auch die geplanten Maßnahmen zur Begegnung der Herausforderungen zeigen wenig neue Entwicklung. Nach wie vor dominieren überwiegend Maßnahmen, die sich um die internen Angelegenheiten der Banken drehen, wie etwa die Umsetzung der regulatorischen Maßnahmen, die Digitalisierung der betrieblichen und vertrieblichen Prozesse oder die Umsetzung von Kostensenkungsmaßnahmen. Nur eine der vier meistgenannten Maßnahmen bezog sich dabei auf die Entwicklung und Umsetzung digitaler Geschäftsmodelle. Für den Weg in eine disruptive Zukunft im Banking ist dies eindeutig zu wenig.