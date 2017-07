Versicherungsbetriebe > Best Practice

Um den Kunden ein ganzheitliches Betreuungserlebnis zu bieten, entschloss sich Baloise Life (Liechtenstein), die CRM-Lösung aus dem Hause BSI Business Systems Integration AG einzuführen. "Es gab in der Vergangenheit noch kein dediziertes CRM- oder Partner-Management-System. Die Daten von Kunden und Geschäftspartnern wurden zum Teil in den Fachsystemen oder in Excel-Listen verwaltet", erinnert sich Alain Wittwer, Projektverantwortlicher seitens Baloise. "Ausschlaggebend für die Auswahl von BSI CRM waren die Abdeckung der Anforderungen, der weitgehend selbständige Betrieb durch Baloise und die tiefen Kosten für Lizenzen, Installation, Konfiguration und Betrieb", sagt Alain Wittwer.

Schnelle Umsetzung

In einem eintägigen Workshop erarbeiteten Baloise und BSI die Ziele und den Scope des CRM-Projekts. Als Ergebnis wurden zwei Entwicklungsphasen definiert: In Phase 1 wurden alle Anforderungen umgesetzt, die im Standard rein durch Konfiguration realisiert werden können. Zudem wurden die Kundendaten migriert. In der zweiten Phase folgt die Integration der CTI, des Dokumentenmanagements und der Risikosysteme.

"Die Zeitdauer vom ersten Workshop bis zur Produktivsetzung dauerte rund 4 Monate, der Aufwand seitens IT nur rund 18 Tage. Dies ist auf den ausgereiften Standard von BSI CRM und unsere Erfahrungswerte innerhalb der Baloise zurückzuführen", so Alain Wittwer und fügt an: "Wir werden nun Erfahrung im Produktivbetrieb sammeln und freuen uns darauf, im Anschluss die Phase 2 einzuläuten."

Transparente Geschäftsbeziehungen dank CRM

Baloise Life (Liechtenstein) erwartet von der CRM-Einführung eine transparente Abbildung der Geschäftsbeziehungen für Sales und Backoffice, ein umfassendes Partnermanagement vom Prospect zum Kunden, eine zentrale Kundensicht und ein einheitliches Kontaktmanagement einschliesslich Planung und Historie, sowie die Erstellung und Ablage von Dokumenten zu den Geschäftsbeziehungen. "Ausserdem steht BSI CRM den Kundenberatern auch als mobile Lösung zur Verfügung, was die Betriebs- und Vertriebsprozesse im Office aber auch von unterwegs fördert", führt Alain Wittwer aus.