27.11.2017 von Frank-Michael Pácser, Geschäftsführer der Swiss Post Solutions Deutschland



Um nachhaltig Qualität und Effizienz zu steigern, ist eine Automatisierung der Schadenprozesse unabdingbar. Außerdem steigt die Kundenzufriedenheit durch kürzere Bearbeitungszeiten. Insbesondere gilt dies für Peakzeiten, in denen die kurzfristig nur begrenzt erweiterbare Personalkapazität in der Schadensachbearbeitung immer noch häufig zu langen Wartezeiten führt. Schließlich ermöglicht Automatisierung die Einsparung knapper Expertenressourcen. Angesichts dieser Vorteile hat die Automatisierung in der Schadenbearbeitung Priorität. Ein Vorreiter für die Automatisierung im Sachbereich ist die Kfz-Versicherung – begünstigt durch eine hohe Standardisierung in der Automobilindustrie. Demgegenüber sind insbesondere die Hausrat- und Wohngebäudeversicherung mit stark fragmentierten und nicht standardisierten Leistungsbestandteilen konfrontiert. Daher liegt die Dunkelverarbeitungsquote hier aktuell in der Regel unter zehn Prozent. Teilschritte wie z. B. die Schadenmeldung via App oder Onlineformular bzw. die Klassifikation oder das Routing der Schäden zum richtigen Sachbearbeiter sind zwar auch hier automatisiert, dennoch wird bei vielen untersuchten Versicherern noch immer jeder Hausrat- oder Wohngebäudeschaden mindestens einmal von einem Sachbearbeiter in die Hand genommen. Neben den genannten Herausforderungen ist ein weiteres Hindernis für eine stärkere Automatisierung der Prozesse die in weiten Teilen der Branche veraltete IT-Infrastruktur, die eine medienbruchfreie Integration von Dienstleistern, wie zum Beispiel Wetterdaten zur Plausibilitätsprüfung sowie Produkt- und Preisinformationen zur Ermittlung der angemessenen Ersatzleistung verhindert. So wichtig diese Informationen sind, so mühsam ist es, wenn diese für jeden einzelnen Schadenfall manuell vom Sachbearbeiter abgerufen werden müssen. Aber nicht nur mit externen Partnern stellen Systembrüche eine Herausforderung dar. Oft stehen im Schadenprozess nicht alle benötigten Informationen automatisiert zur Verfügung, was häufig die manuelle Prüfung durch einen Schadensachbearbeiter erforderlich macht.