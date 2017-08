Versicherungsbetriebe > Strategie

Authentifizierungs- und Identifizierungsverfahren dienen unabhängig von ihrem fachlichen Kontext einem austauschbaren Zweck und können als wiederver­wend­bare Bausteine in übergreifende, fachliche Prozesse integriert werden. Die Bereitstellung zentraler Komponenten ist zwar in der Regel mit Mehraufwand verbunden, spart jedoch längerfristig Zeit und Kosten, z. B. bei der Einführung ­neuer Verfahren.

Portalbetreiber können dadurch ihre Handlungsfähigkeit steigern und werden in die Lage versetzt, flexibler auf die Bedürfnisse ihrer Nutzer einzugehen. Die Grafik rechts beschreibt eine optimierte User-Journey zur Authentifizierung an Versicherungsportalen: Für jede Etappe, vom initialen Kundenbedürfnis bis zur vollständigen Nutzung des Versicherungsportals, ist eine Lösung zur idealen Handhabung der Authentifizierung aus Nutzersicht dargestellt.

Der Einstieg des Nutzers in die digitale Servicelandschaft einer Versicherung ist immer mit einem konkreten Bedürfnis verbunden. Klassische Kundenbedürfnisse können die Meldung eines Schadens, der Wunsch nach Einblick in Versicherungsdokumente oder eine Adressänderung aufgrund eines Umzugs sein. Zur Beschreibung der dargestellten User-Journey wird exemplarisch das Bedürfnis zur Einreichung einer Leistungsabrechnung bei einer Krankenversicherung verwendet. Mit der primären Absicht einen Beleg einzureichen und so die Erstattung seiner Auslagen einzuleiten, geht der Nutzer auf die Suche nach dem digitalen Serviceangebot seiner Versicherung und findet eine zugehörige App (Schritte 1-2). Um sein Bedürfnis zu erfüllen startet der Nutzer die App und wird zur Erstregistrierung aufgefordert. Eine einfache Registrierung, früh im Lebenszyklus des Kunden, minimiert das Risiko des allgemeinen Prozessabbruchs und verhindert eine nachhaltig negative Nutzererfahrung. Die erhobenen Daten sollten erkennbar mit dem Anliegen des Kunden in Verbindung stehen.