Aus der Zukunft auf die Straße

Der "futuristische" Innenraum von Kitt

Erfinder, Wissenschaftler und Unternehmer zitieren gerne aus „Star Trek“ oder „2001: Eine Odyssee im Weltall“, wenn sie neue, wegweisende Technik erschaffen. Zwar können wir uns noch immer nicht beamen, doch viele der fantastischen Vorstellungen aus den 70er, 80er und 90er Jahren sind heute längst Realität. Ein prominentes Beispiel sind Autos mit virtuellen Assistenten an Bord, die mit uns reden, uns zuhören und unsere Wünsche erfüllen. Dies waren ihre Vorbilder:

HAL 9000 (1968)

HAL ist zwar kein Auto, doch zählt als elektronisches Hirn einer Raumstation durchaus als Bord-Intelligenz. 1968 verfilmte Stanley Kubrick die wegweisende Science-Fiction-Geschichte „2001: A Space Odyssee“ von Arthur C. Clarke – und erweckte den Superrechner HAL9000 zum Leben. Eine fantastische Technologie, die tadellos funktionierte – bis auf einen missratenen moralischen Kompass. Schon damals zeigten Clarke und Kubrick die natürliche Interaktion mit einer KI: HAL ließ mit sich reden. Natürliche Sprache ist und bleibt die menschlichste Bedienmöglichkeit eines Computersystems.

Herbie (1968)

Die erste echte Auto-Ikone in dieser Liste: ein VW Käfer namens Herbie. Er feierte im gleichen Jahr wie HAL sein Debut und zeigt die Vision eines „lebendigen und menschlichen“ Autos. Herbie ist damit eine Art Künstliche Intelligenz, der man ihre Technik nicht ansieht – so fortgeschritten und magisch anmutend, dass Fahrer und Auto eins werden. Die Erzählweise ist hier natürlich märchenhaft; dennoch wirft sie den Schatten voraus auf heutige Autos, die ihren Fahrer so gut kennenlernen, dass sie fast als Mitglied der Familie durchgehen.

Das Batmobil (1989)

Lange vor der Serienreife von virtuellen Assistenten im Auto konnten sich nur die Superreichen ein solches Wunderwerk leisten. Bruce Wayne gehört definitiv zu dieser Nutzergruppe. Sein Batmobil wandelt sich durch die Jahrzehnte verschiedener Verfilmungen – das Modell aus dem Tim-Burton-Film „Batman“ von 1989 war für viele Fans der Höhepunkt. Das Mobil verfügte selbstredend über alle Spielereien wie kugelsichere Schilde und automatische Geschosse; und konnte natürlich auch sprechen und verstehen.

Batman konnte das Auto fahren und stoppen lassen, alleine durch einen Sprachbefehl in seinen Handschuh. Feedback erhielt er per Audio – eine weibliche Stimme, die uns an heutige virtuelle Assistenten erinnert, klärte über Fahrmodi und Waffenaktivierung auf. Eine kürzlich veröffentlichte Studie von Nuance und dem DFKI zum Automomen Fahren ergab, dass Fahrer Audio-Feedback gegenüber visuellem oder haptischem Feedback bevorzugen. Hinzu kommt, dass haptisches oder visuelles Feedback wenig nützlich ist, wenn man als Batman durch die Nacht rauscht.

KITT (1982 und 2008)

Das wichtigste erfundene Auto ist und bleibt K.I.T.T.: Knight Industries Two Thousand (Pontiac Trans-Am, 1982) und sein Nachfolger Three Tousand (Ford GTR500KR, 2008) prägten Generationen von Auto-Designern und Software-Entwicklern. Anders als beim Batmobil war KITT von Anfang an als Meisterwerk der IT angelegt. Unter seiner Haube steckte eine KI. Die Hardware war zunächst in einem Mainframe der US-Regierung verbaut, später fungierte sie in Form des Knight 2000 Mikroprozessors (1MB RAM) dann als „Gehirn“ des virtuellen Assistenten KITT.

KITT konnte nicht nur seinen Fahrer Michael Knight per Sprache perfekt verstehen, sondern verfügte zudem über zahllose Sensoren. Vorne am Wagen war der rot pulsierende „Anamorphische Equalizer“ angebracht, mit dem KITT alle Wellenlängen des Lichts wahrnehmen und sogar Röntgenstrahlen einsetzen konnte. Weiter verfügte das Auto über olfaktorische Sensoren, Mikrofone innen und außen am Wagen, eine Steuerung per Armbanduhr (heute „Wearable“ genannt) sowie einen Notfallbeacon, den Michael Knight in einer Goldkette um den Hals trug, und mit dessen Hilfe sich das Auto rufen ließ. Eine Funktion, die wir in Zeiten autonom fahrender Autos natürlich brauchen werden.

Sprachsteuerung im Cockpit

KITT war auch deswegen so beliebt, weil er die perfekte Version eines digitalen Assistenten im Wagen verkörperte. Er verstand Kontext, konnte den Fahrer beraten, Hindernisse erkennen, Routen planen, selbstständig fahren und sogar mit anderen Fahrzeugen und Geräten interagieren. All das gibt es heute serienmäßig. Nuance Techologie ist beispielsweise in digitalen Assistenen von BMW und anderen Herstellern verbaut, die viele dieser Funktionen ausführen können – wenn auch der rote, pulsierende Frontsensor leider fehlt. Bereits mehr als 180 Million Autos sind mit Nuance-Technologie ausgestattet.

Nun sind wir nicht alle Geheimagenten, Rallyefahrer oder Kämpfer für das Recht. Trotzdem wünschen wir uns Technik, die unser Leben erleichtert: 68 Prozent der Deutschen, die Nuance kürzlich befragte, wollen einen lernfähigen Assistenten. Er soll das Verhalten des Fahrers analysieren und sich stetig verbessern – im Prinzip wie HAL9000, nur etwas netter / sensibler / ….

Was Autos heute können

Mehr als ein Drittel (36%) kann sich auch vorstellen, auf einen Autoschlüssel zu verzichten, wenn das Auto sie an der Stimme erkennen würde. Stimmbiometrie ist heute bereits so weit, das zu leisten – selbst bei Schnupfen kann ein Computersystem einen Sprecher einwandfrei identifizieren.

Wichtig ist den Fahrern von heute auch, dass ein Assistenz-System Kontextdaten wie Wetter und Fahrzeugdaten wie GPS kombiniert und sinnvolle Vorschläge geben kann. Wenn das System etwa erkennt, dass bald ein Termin im Kalender ansteht, kann es dem Fahrer von sich aus die schnellste Route vorschlagen. All das ist heute technisch machbar. Heutige Assistenten haben zwar nicht die Persönlichkeit von KITT, aber viele seiner Fähigkeiten. Spracherkennung, Sprachbiometrie und Künstliche Intelligenz machen schon heutige Autos zu den Autos der Zukunft.