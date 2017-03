Versicherungsbetriebe > Strategie

Aus adesso hosting services GmbH wird adesso as a service GmbH

Die Geschäftsführung der adesso as a service GmbH wird Andrej Konkow (re.) gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer von ahs, Joachim Seidler (li.), übernehmen

Die adesso hosting services (ahs) wurde 2013 gegründet und erbringt seither Hosting- und Cloud-Dienstleistungen für den sicheren Betrieb individueller geschäftskritischer Anwendungen. Parallel dazu entstanden an mehreren Stellen innerhalb der adesso Group Angebote für Application-Management und Managed-Services. So betreibt und betreut beispielsweise ein Teilbereich der ARITHNEA GmbH, ebenfalls eine adesso-Tochter, seit vielen Jahren E-Business-Anwendungen für ihre Kunden.

Im neuen Unternehmen adesso as a service (3as) werden nun die Hosting- und Cloud-Dienstleistungen von adesso hosting services mit den Application-Management- und Managed-Services-Angeboten aus der adesso Group zusammengeführt. Zu diesem Zweck wechseln die entsprechenden Mitarbeiter von ARITHNEA sowie aus anderen Unternehmen und Bereichen des IT-Dienstleisters zu adesso as a service. Die Geschäftsführung der adesso as a service GmbH wird Andrej Konkow gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer von ahs, Joachim Seidler, übernehmen. Konkow leitete bislang bei ARITHNEA den Bereich IT-Service- und Application-Management.

"Mit adesso as a service können wir ein komplettes Portfolio für den Betrieb und die verantwortliche Betreuung geschäftskritischer Anwendungen bieten – für sämtliche Kernbranchen von adesso und unabhängig von der Art der Anwendungen", erläutert Konkow. "Unsere Kunden profitieren von einem Rund-um-Angebot aus einer Hand, das sich vom Hosting über das Application-Management bis hin zu Managed-Services und Helpdesk erstreckt."