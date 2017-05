Versicherungsbetriebe > Strategie

adesso wird 20

Seit zwei Jahrzehnten gibt adesso seinen Kunden die entscheidenden Impulse – als Wegbegleiter bei der Optimierung von Kerngeschäftsprozessen, der Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen und der Umsetzung branchenspezifischer IT-Lösungen. Zur adesso-Philosophie gehört es bereits seit der Gründung, innovative Methoden und Konzepte in der Softwareentwicklung zu gestalten und zu prägen sowie zukunftsorientiert zu denken. Mit "Jetzt. Zukunft. Entwickeln." veranstaltet adesso im Zuge dieses Jubiläumsjahres eine Reihe von Events und Aktionen, die sich an IT-Experten, aber auch an den jüngsten IT-Nachwuchs richten.

"IoT4Kids" und die Zukunft des Software Engineering

Mit der Roadshow "IoT4Kids", die adesso von Juni bis Dezember 2017 in acht seiner deutschen Standorte durchführt, lädt der IT-Dienstleister Kinder zwischen neun und 14 Jahren dazu ein, das Internet der Dinge spielerisch zu erkunden, Wearables zu basteln und Roboter zu programmieren. So wird der IT-Nachwuchs mit Spaß frühzeitig an moderne Technologien herangeführt, sein Interesse für Technik geweckt und für zukunftsträchtige Berufe begeistert.

Den Höhepunkt des Jubiläumsjahrs bildet die adesso-IT-Konferenz "The Essence of Software Engineering" im November 2017 auf dem Gelände des UNESCO-Weltkulturerbes Zeche Zollverein in Essen. Hier werden IT-Pioniere, Visionäre und Anwender zusammenkommen, um die Entwicklungen im Software Engineering von State-of-the-Art bis hin zu den sich abzeichnenden Zukunftstrends zu diskutieren.

Langfristige Kundenbeziehungen als Basis für den Erfolg

Mit seinen Kunden pflegt der IT-Dienstleister langjährige Beziehungen, die zum Beispiel in den Kernbranchen Versicherungen, Gesundheitswesen, Banken und Lotterien bis in die Anfangsjahre zurückreichen. adesso leistet in Projekten für diese Branchen einen maßgeblichen Beitrag bei der Neuentwicklung komplexer, leistungsfähiger Systeme, die die Unternehmen auf die Herausforderungen und Chancen ihrer spezifischen Märkte vorbereiten und sie auf dem Weg zur Digitalen Transformation erfolgreich machen. Durch ein ständig wachsendes Netz an Standorten sorgt adesso dabei für größtmögliche Kundennähe. Seit 2016 hat der IT-Dienstleister fünf zusätzliche Standorte eröffnet und damit seine regionale Präsenz weiter erhöht.

"Die zentralen Werte von adesso wie Nachhaltigkeit in den Kundenbeziehungen, ausgeprägte Mitarbeiterorientierung sowie Verzahnung von Forschung und Praxis waren von Anfang an wichtige Bausteine. Wir haben sie bewusst kultiviert und führen sie konsequent weiter", sagt Prof. Dr. Volker Gruhn, Gründer und heute Aufsichtsratsvorsitzender von adesso. "Auf dieser Basis ist es uns gelungen, unsere Kunden bei ihren Softwareprojekten mit dem richtigen Mix aus Branchenerfahrung und Technologieexpertise zu begleiten und gleichzeitig ein bedeutender Arbeitgeber in der IT für talentierten Nachwuchs und Professionals zu werden. Das macht uns dankbar und natürlich auch ein bisschen stolz. Wir sehen diese erfolgreiche Entwicklung aber auch als Auftrag, unser Wissen und unsere Erfahrungen an den Nachwuchs weiterzugeben."

Weitere Informationen zum Firmenjubiläum sind unter http://www.adesso.de/20 erhältlich. Dort präsentiert der IT-Dienstleister unter anderem Meilensteine aus der Unternehmensgeschichte und bietet ein Jubiläumsgewinnspiel an.