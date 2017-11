Viele Banken und Sparkassen leben leider immer noch in dem Irrglauben, nur mit speziellen Seniorenprodukten für 50plus / 60plus punkten zu können – weit gefehlt! Best Ager wollen nicht in ihrem Alter sondern in ihrem Lebensgefühl abgeholt werden und ihre finanzielle Freiheit bestmöglich genießen. Die alles entscheidende Frage ist: wem kann ich mein Geld anvertrauen? Es ist wie in einer Partnerschaft: mein Bankberater darf mich niemals enttäuschen, mich nicht im Stich lassen. Bankberater erfüllen die Funktion eines Treuhänders der Existenz ihrer Kunden – und hier ist ein erfahrener Kunde sensibler und vorsichtiger als ein jüngerer Kunde. In der Lebensphase zwischen 50 – 70 stehen die Themen Vermögensoptimierung, Entsparen, Wiederanlage freier Gelder, Wohnsicherheit im Alter, Erbenregelung und Altersvorsorge ganz oben auf der Agenda. Die Generation 50plus kennt sich in Finanzfragen gut aus– sucht aber einen verlässlichen Partner und Scout, der sie durch den „Finanzprodukte-Dschungel“ mit Einfühlungsvermögen begleitet und adäquat berät.