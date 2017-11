Versicherungsbetriebe > Strategie

DEMV bietet Versicherungsmaklern IDD-konforme Beratungsdokumentation

Mit den neuen IDD-Bestimmungen kommen einige Veränderungen auf die Versicherungsbranche zu. Vor allem im Hinblick auf die Richtlinien zur Beratungsdokumentation müssen viele Versicherungsmakler ihre Arbeitsprozesse neu strukturieren. Dies kann mit einigem Aufwand verbunden sein. Kann, muss aber nicht. Denn der DEMV bietet Versicherungsmaklern mit Professional works 3.0 ein Maklerverwaltungsprogramm, das eine IDD-gerechte Beratungsdokumentation garantiert.

„Unsere digitalen Vorlagen wurden unter Berücksichtigung der kommenden Vorschriften konzipiert und in Professional works integriert. Damit können bereits jetzt komplexe Beratungsprozesse rechtssicher bearbeitet werden.“, so Geschäftsführer Karsten Allesch. „Nach unserem Kenntnisstand sind wir mit unserem Maklerverwaltungsprogramm die Ersten am deutschen Markt, die Versicherungsmaklern eine IDD-gerechte Beratungsdokumentation zur Verfügung stellen können.“

Grundlage bildet das Maklerverwaltungsprogramm Professional works, in dem sowohl administrative als auch beratungsrelevante Prozesse unter einer Oberfläche durchgeführt werden. Egal ob bei einem Pool oder einer Direktvereinbarung: Der komplette Bestand eines Maklers wird digitalisiert, automatisch regelmäßig geprüft und mögliche Verbesserungen werden angezeigt. Für Versicherungsmakler bedeutet das vereinfachte und gleichzeitig effiziente Arbeitsprozesse und merkliche Zeitersparnis. Der Verwaltungsaufwand kann bis um 70 Prozent reduziert werden.

Seinen Mitgliedern bietet der DEMV die kostenfreie Nutzung der Onlineplattform an. Gleichzeitig können alle Mitglieder der Einkaufsgemeinschaft weiterhin als selbstständige Versicherungsmakler arbeiten: Direktvereinbarungen bleiben bestehen, die Makler erhalten direkte Courtagezusagen und bleiben Eigentümer ihres Bestands. Es gibt weder Umsatzvorgaben noch Ausschließlichkeit. Dafür werden hohe Rabattrahmen und exklusive Rahmenverträge generiert.