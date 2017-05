Versicherungsbetriebe > Strategie

Die Barmenia treibt die Digitalisierung bereits in vielen Bereichen voran, zum Beispiel durch die vollständige elektronische Abwicklung von neuen Produkten vom Antrag bis zur Versicherungspolice.

„Wir sind uns der Potenziale sehr bewusst, die in der Digitalisierung für die Branche liegen. Sie erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit gegenüber den Kunden, verschafft genauere Kenntnisse über die Kundenbedürfnisse und verbessert zugleich die Effizienz der Geschäftsprozesse“, betont Frank Lamsfuß, Vorstandsmitglied der Barmenia Versicherungen und Präsidiumsmitglied in der Brancheninitiative zur Prozessoptimierung in der Versicherungswirtschaft (BIPRO). Durch die Kooperation mit wefox werden Maklern neben den etablierten Maklerschnittstellen weitere Wege in der Online- und Offline-Betreuung ihrer Kunden geboten. „Hybride Kunden, die über mehrere Kanäle mit dem Versicherer in Kontakt treten, sind keine Seltenheit mehr. Aus diesem Grund baut die Barmenia ihre Omnikanal-Präsenz aus“, so Lamsfuß weiter.