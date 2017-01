Mitte November lud die Leaseurope zur zweiten Konferenz „Fighting Fraud in the Leasing Industry“ nach Brüssel. Wie bereits im letzten Jahr hat PS-Team die Veranstaltung unterstützt. Stephan R. Peters, Head of Business Area Development Fraud Prevention des PS-Team-Kooperationspartners SCHUFA Holding AG, zeigte die Gefahren der Doppel- und Luftfinanzierung für die europäische Leasingbranche auf.

Am 25. Dezember ist es soweit. Das Remake von „Vier gegen die Bank“ von Regisseur Wolfgang Petersen kommt in die deutschen Kinos. Neben hochkarätigen deutschen Schauspielern wie Jan Josef Liefers, Matthias Schweighöfer, Til Schweiger und Michael Bully Herbig spielen auch einige Produkte von Glory Global Solutions mit.

In der Advents- und Weihnachtszeit brennt es viel häufiger als in vergleichbaren Frühjahrs- oder Herbstmonaten. AXA zeigt in einem 360-Grad-Video, wie schnell ein Christbaum in Flammen aufgeht und gibt Tipps, wie sich das vermeiden lässt.